タレントのマツコ・デラックス（52）が15日放送のBS-TBS「憧れの地に家を買おう」（金曜後9・00）に出演し、セカンドライフについて語る場面があった。

物件購入を本気で考える武井壮が、世界移住を夢見るゲストとともにに夢を語るトーク番組。番組ファンのマツコは昨年7月放送以来、約1年ぶりの出演。今回は「セカンドライフにおすすめの豪邸」がテーマとあって「日本もあるの？ありがいたい！」と冒頭からノリノリの様子だった。

この日は「世界の豪邸SP」で米ニューヨーク・マンハッタン、マルタ共和国、タイ・バンコクの豪邸を紹介。マツコが「マンハッタンとかもいっぺん暮らしてみたいよね、1年ぐらいね」話すと、武井も「分かる」とうなずいた。

セカンドライフについて「ガッチ考えてます」と真剣に考えているというマツコ。「もうそろそろゆっくりしてもいいかな、みたいな。本来生臭なオカマなんで、この15年、20年ぐらいがむしゃらに働いたのでちょっと休んでもいいかなっていうのもあるのよ、もう」と本音を明かす。

番組ではChatGPTに聞いたマツコにお薦めする移住先ベスト3を紹介。3位アルゼンチン・ブエノスアイレス、2位ポルトガル・リスボンに続いて1位は仏パリと発表されると、マツコは「どんなイメージなのよ、私」とツッコミ。合わない国は「活気がありすぎる」イタリアとベトナムだそうで、マツコは「私を引きこもりだと思ってるの？」と複雑な表情だった。