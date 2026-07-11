タレントのマツコ・デラックスが１０日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜・午後８時）に出演。新幹線内ののＷｉ―Ｆｉについて、持論を展開する一幕があった。この日、共演の有吉弘行が「新幹線のＷｉ―Ｆｉって意味あるの、あれ？まったく動かないじゃん。あれ、何？」と聞くと「あれ、無理ですよ。なんの役にも立たないですよ、あれ」とバッサリ切ったマツコ。「カネを取ればいいのをやるんだけど、