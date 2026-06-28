ＴＢＳ系「週刊さんまとマツコ」が２８日に放送され、明石家さんま、マツコ・デラックス、平成ノブシコブシ・吉村崇が出演した。この日は、大手通販会社「夢グループ」の石田重廣社長、同グループＣＭに出演する歌手・保科有里がゲスト出演した。石田社長は、同番組の出演ギャラについて「きょうの番組の出演料、チープ…。こんなに一生懸命、汗かいて話してるのに。チープ」と不満をぶっちゃけて笑わせた。さんまも「すま