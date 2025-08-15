ドジャース・大谷翔平の本塁打ペースがまた上がってきた。７月の５試合連続に続き８月に入り４試合連続をマークし、現役ただ一人の３年連続４０本をクリアした。大谷の２０２１年から５年間の本塁打は４６→３４→４４→５４→４３。２００１、０２年のアレックス・ロドリゲス（当時レンジャーズ）以来の２年連続５０本塁打の可能性大だ。

２年連続５０発は、右肘屈筋けん炎での負傷者リストでややペースダウンしたヤンキースのアーロン・ジャッジにも可能性が残っている。こちらの最近５年間は３９→６２→３７→５８→３８。５年間合計では大谷の２２１本に対し２３４本と上回っている。この２人に次ぐのは、フィリーズのＫ・シュワバーの２０５本。また、２０２１年にメジャー最多の４８本を打ったＶ・ゲレロ（ブルージェイズ）は１５６本、Ｓ・ペレス（ロイヤルズ）も１４２本だから２人の本数が抜けており、いかに５年続けて打ち続ける難しさがわかる。

歴代で見ても通算７５５本塁打のＨ・アーロンのベスト５年間は１９６９年から７３年の２０３本、７０３本塁打のＡ・プホルスでも２００２年から０６年の２１３本だったことを見ても２人の数字が突出しているのがうかがえる。

もちろん、過去にはすごい記録がある。後に薬物使用疑惑問題が球界を揺るがせることになった２０００年前後にはＳ・ソーサが１９９８年から０２年まで何と２９２本（６６→６３→５０→６４→４９）、Ｍ・マグワイアも１９９５年から９９年まで２８４本、２００１年に歴代最多の７３本も打ったＢ・ボンズも２０００年から０４年にかけ２５８本打っていた。

ただし、この時代の選手を除き５年で２５０本以上打ったのは、元祖二刀流でもあったＢ・ルースが１９２６年から３０年にかけ合計２５６本打ったケースしかない。大谷はやや難しいものの、ジャッジには直近５年で２５０本台に乗せられるか注目される。

※現地８月１４日現在

蛭間 豊章（ベースボール・アナリスト）