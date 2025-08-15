◆米マイナー３Ａ オクラホマシティー―アルバカーキ（１４日、米オクラホマ州オクラホマシティー＝チカソーブリックタウンボールパーク）

右肩痛のため６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１４日（日本時間１５日）、傘下３Ａオクラホマシティーの一員として本拠地・アルバカーキ戦に先発。９７日ぶりの実戦登板は予定の３回を投げ切れず、２回０／３を６安打３失点で降板した。防御率１３・５０、球数４１球で最速９５・７マイル（約１５４キロ）だった。

立ち上がりから苦しい投球となった。初回。１番打者に四球を与えると、二盗を許し、無死二塁から２番・リッターに先制の右前適時打を浴びた。９４・５マイル（約１５２・１キロ）直球を捉えられた。さらに２死一塁から再び二盗を決められ、２死二塁から日系３世のヒウラに９４・１マイル（約１５１・４キロ）直球を右前適時打とされた。

１―２の２回は１死から９番打者にバント安打を決められると、併殺崩れで一塁に残った１番・ウォードにこの日２つ目の二盗を献上。追加点にはつながらなかったが、ピッチング以外の課題を露呈した。３回は先頭の３番・ビーンに初球のスプリットを中前打とされ、続く４番には９４・４マイル（約１５０・３キロ）直球を中前打とされたところで降板となった。

７日（同８日）には有名シェフの松久信幸シェフが自身のインスタグラムでドジャースの日本人トリオと４人で並んだ写真を公開し「Ｒｏｋｉ’ｓ ｆｉｒｓｔ ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ」（朗希の初参加）と会食したことを明かしている。ロサンゼルス近郊のレストラン「Ｎｏｂｕ ｍａｌｉｂｕ」で食事をしたとみられる。この日の試合後、その時の様子を聞かれた朗希は「『焦るなよ』は言われてないですけど、『早く投げろよ』みたいなことは言われますけど。僕も自分なりには頑張ってるので（笑）」と明かした。

日米通じて自身初の中５日で臨んだ５月９日（同１０日）の敵地・Ｄバックス戦の登板を最後に右肩インピンジメント症候群のためＩＬ入りした朗希。キャッチボールを再開させた後、右肩の痛みが再発して注射を打ち、またもノースローとなる期間もあったが、今月５日（同６日）には８３日ぶりの取材対応で「３か月かかりましたけど、痛みが取れてすごく良かった」「何で痛いかが分かった。（今は）不安も痛みもない」などと話していた。

肉体改造とともに、離脱前から試していた新球ツーシームの習得に本格的に着手するなど進化を遂げた剛腕。８日（同９日）には負傷後３度目となるライブＢＰ（実戦形式）に登板し、３イニング想定で延べ９人に対して安打性１本、２三振１四球、最速９７マイル（約１５６・１キロ）だった。熱視線を送ったロバーツ監督は「少し体も大きくなったように見えた。必要なことはやり遂げたと思う」と高く評価。８月下旬のメジャー復帰を目指している状況だが、指揮官は「朗希の若さを考慮しても先発投手として５回、７５球が基準だ」と目安を明かしている。