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佐々木朗希がヤンキース戦で自己最速163.8キロを計測し球団記録樹立

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャース佐々木朗希が後半戦開幕のヤンキース戦に先発し好投した
  • メジャー自己最速163.8キロを初回に計測し球団記録の快投を披露
  • 5回2/3を1失点で勝利に貢献したが自身の勝ち星は付かなかった
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