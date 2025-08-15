マイケル・キングがIL入り

米大リーグ・パドレスは15日（日本時間16日）、敵地でドジャースと対戦する。ナ・リーグ西地区の首位決戦を前にまさかの事態が発生。地元ファンを「なんだと……」と落胆させている。

日本時間16日の午前11時10分にプレーボール予定の一戦。その約28時間前に突然の発表があった。パドレスは公式Xで試合に先発予定だったマイケル・キングが、左膝の炎症により15日間の負傷者リスト（IL）入りしたと投稿。現地11日まで遡って適用され、同時に、3Aから右腕ランディ・バスケスのメジャー昇格も伝えた。

キングは今季、開幕から先発ローテーションの一角として安定した成績を残していたが、5月に肩の炎症によりIL入り。9日（同10日）のレッドソックス戦で復帰登板したばかりだった。

大一番を前にした発表にパドレス地元ファンは嘆き。「えっ？」「なんだと…」「NO NO NO NO NO」「なんてこった」「帰ってきたばかりじゃないか……」「これは痛い」「オーマイガー」「冗談だろう？」などとコメントが寄せられている。

121試合を終えて首位のパドレスをゲーム差1でドジャースが追う展開。15日（同16日）の試合では、ドジャースはクレイトン・カーショー投手が先発予定だ。



（THE ANSWER編集部）