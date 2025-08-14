興収100億円目前『国宝』ロケ地・出石永楽館、小道具展示を刷新 楽屋セットで主人公気分
俳優・吉沢亮主演の映画『国宝』のロケ地として知られる「出石永楽館」（兵庫県豊岡市）では、今月5日から映画小道具特別展示の内容をリニューアル。作品の世界観をさらに体感できる内容となり、多くの来場者を楽しませている。特別展示は9月中旬頃までを予定している。
【画像】映画小道具特別展示を開催中の出石永楽館（8月9日撮影）
同館は明治34年（1901年）に開館。歌舞伎をはじめ、新派劇や寄席などが上演され、大衆文化の中心として栄えた。時代とともに映画上映が中心となったが、テレビの普及や娯楽の多様化により昭和39年（1964年）に閉館。その後、往時を懐かしむ声が上がり、平成20年（2008年）に大改修が行われ、44年ぶりに復活した。そして、令和の時代――映画のロケ地として新たな脚光を浴びている。
歌舞伎などの公演や各種イベント開催時以外は、閉館当時のまま残された廻り舞台、奈落、花道などの劇場機構を自由に見学可能。現在、『国宝』が興行収入100億円目前の大ヒット上映を続ける中、多くのファンが同館を訪れている。建物周辺には劇中の役者の幟が立ち並び、映画と同じ景色を楽しむことができる。
館内の新展示では、喜久雄（吉沢）と俊介（横浜流星）の楽屋シーンの撮影セットを再現。楽屋に入り、実際に使用された鏡台の前に座ると、自分が主人公になったかのような気分を味わえる。
さらに、人間国宝・小野川万菊（田中泯）の楽屋にあった屏風絵や「二人藤娘」の歌舞伎絵（いずれも実際の小道具）も新たに展示。「藤の持ち枝」の貸し出しも行っており、永楽館の舞台で実際に演目「二人藤娘」を演じることもできる。
映画の感動と歴史ある建物の魅力を、観るだけでなく、感じて、演じて、没入できる特別な展示となっている。
なお、9月中旬以降（永楽館での展示終了）から永楽館歌舞伎終了（10月上旬頃）までの間は、映画小道具を「出石家老屋敷」に移して公開する予定。
また、豊岡市内では、出石永楽館以外にも、豊岡市役所出石庁舎玄関ロビー（午前8時30分〜午後5時15分、土日祝休）、図書館出石分館（午前10時〜午後6時、火曜休、毎月月末）、旧福冨家住宅（午前9時30分〜午後5時、火曜休）、いずし観光センター（午前9時〜午後5時、年中無休）にて映画小道具の展示を行っている。
■施設概要
場所：出石永楽館（兵庫県豊岡市出石町柳17-2）
入館料：大人400円／学生240円／中学生以下無料
開館時間：午前9時30分〜午後5時00分（入館は午後4時30分まで）
休館日：木曜日
※休館日の他、貸館時は見学不可。
※休館に関するお問い合わせは出石永楽館に直接確認。
