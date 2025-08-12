【おばけがおうちにやってきた ねないこ だれだ おばけの大きなクッションBOOK】 8月12日 発売 価格：3,520円

宝島社は、「おばけがおうちにやってきた ねないこ だれだ おばけの大きなクッションBOOK」を8月12日に発売する。価格は3,520円。

本製品は、絵本「ねないこ だれだ」に登場するおばけの形のクッション「ねないこ だれだ おばけの大きなクッション」を収録したセット。クッションのサイズは480×450×180mm（幅×高さ×厚み）で、圧縮パックで梱包されている。

クッションはおばけの手まで細かく再現。腕の中に収まるサイズなので勉強や仕事中に抱えたりできるほか、背当てクッションとしても使える。約415gと軽量なので、大きなバッグに入れてピクニックやアウトドアなど外出先に連れて行くこともできる。

なお、梱包状態のクッションは両手でたたく、揉む、天日干しをするなどで膨らむ。完全に膨らむまでは最長1週間かかるという。

「ねないこ だれだ」せな けいこ 作・絵 福音館書店 刊(C)Keiko Sena 1969