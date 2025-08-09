インターハイ・ハンドボール男子

ハンドボールの全国高校総体（インターハイ）に初出場した岩手県立南昌みらい高校が、初戦で高知中央に38-28で勝利し、記念すべき全国大会初勝利を挙げた。

南昌みらいは、今年4月1日に不来方高校と盛岡南高校が統合して誕生した。南昌みらいとしては初出場だが、不来方は全国大会の常連で、インターハイは28回の出場を誇る。2013年の第16回全国高等学校ハンドボール選抜大会で初優勝を果たしている。他方の盛岡南も昨年の新人戦や選抜大会予選では岩手県内でベスト4に入っている県内の強豪チーム。部員43人のうちの5人が盛岡南の出身、残りが不来方の出身。指揮を執るのは、元ハンドボール女子日本代表で、不来方を率いていた安倍千夏監督だ。

「もともと違うチームでしたので、同じ基準でやることが非常に難しくて。特にインターハイ予選は統合してすぐの大会でしたが、そこに向けて選手たちがよくまとまってくれたなという思いしかないです。

うちは個々の力がそれほど高いわけではありません。組織で勝とうということで、個人の突破というよりはチームで１点を取る、守備でもチーム全員で守るという部分を徹底してきました。それを選手全員がしっかりとやってくれた結果だと思います」

安倍監督はそう語り、統合という不安な状況の中でまとまりきった選手を讃えた。

誰かが点を決めれば、ベンチメンバーを含めて全員がガッツポーズをして喜ぶ。キャプテンの久慈涼介を中心に、モップ掛けで試合が止まったタイミングなどにコート上で選手同士が頻繁に話をする。統合による苦労を感じさせないほど、何年も一緒にプレーしているような一体感を感じさせた。

「キャプテンが本当にチームをまとめてくれました。彼が泥臭く、諦めずにプレーをする背中を見て、みんなの『頑張ろう』『彼を勝たせたい』という思いが強いチームなのかな」（安倍監督）

久慈は「出身校で分けるようなことはせず、特に盛岡南からは５人と少なかったこともあり、馴染むように声をかけました。同じチームとして同じ基準、それも低いレベルではなく、高いレベルに合わせることを意識しました。3年生だけでなく、1年生と2年生も含めて、それに付いてきてもらいました」と振り返るように、高い基準でチームを引っ張った。

盛岡南でキャプテンを務めていた佐藤日向も、急に部員が増えた中で、コミュニケーションを重視したと話す。

「練習量が増えたり、きつい練習もあったりしましたし、僕自身も部員数がすごく増えて、試合に出られるか、メンバーに入れるのか、最初は不安もありました。でも、43人全員でまとまって乗り越えられたらすごくうれしいと思ったし、不来方の3年生が盛岡南の後輩たちに優しく教えてくれて、先生にも支えられて、ここまで来ることができました」

さらに、逆境もチームの武器に変えた。学校統合の関係で体育館の改修工事をすることになり、冬の間、4か月ほど体育館を使用できなくなったのだ。ハンドボールコートが使えず、外のグラウンドでフォーメーションの練習ばかりしていたという。安倍監督は「それをプラスに変えて、組織プレーが強くなったところはあるかもしれません」と胸を張る。

南昌みらいは、激しいディフェンスからの速攻だけでなく、セットオフェンスの多彩さも大きな武器だ。とりわけ、18-10の8点リードで迎えた後半開始早々に久慈が決めた先制点につながる、流れるようなセットオフェンスは印象的だった。

久慈もセットオフェンスには自信を持っていると力を込める。「セットオフェンスは冬の間に、他のチームのビデオを材料にして自分たちで考えました。それが試合で結構刺さっている手応えがあります。これまでも初見では止められていないので、『今回もいけるんじゃない？』とやってみました」。

翌日の3回戦では、開催地の岡山県立総社高校と対戦。高さとパワーのある相手に苦戦し、前半を6点のビハインドで終える。後半途中から7人攻撃を仕掛けて3点差まで迫ったが、逆転できず。24-35で敗れ、初めての夏は幕を閉じた。

それでも安倍監督は、この夏の選手の成長を讃えた。

「この代は、努力するということに長けている人が多かったですね。うちはインターハイの県予選以外は全部負けているチーム。新人戦、選抜大会の県予選、夏の東北大会も1回戦で敗れています。インターハイ予選の前に、みんなで組織プレーの確認をして、みんなで努力をして、初めて県内で優勝することができました。本当に成長したなと思います。

全国大会に出られること自体がうれしいことで、そこでまさか1勝できて、力のある総社高校さんとも戦えた。ここから南昌みらいの歴史を作っていくという中で、本当にいいインターハイでした」

選手が身に着けるウォーミングアップTシャツの背中には「FOR THE FUTURE」と書かれている。この言葉に込めた想いを、43人は確かにコートで示してみせた。



（山田 智子 / Tomoko Yamada）



山田 智子

愛知県名古屋市生まれ。公益財団法人日本サッカー協会に勤務し、2011 FIFA女子ワールドカップにも帯同。その後、フリーランスのスポーツライターに転身し、東海地方を中心に、サッカー、バスケットボール、フィギュアスケートなどを題材にしたインタビュー記事の執筆を行う。