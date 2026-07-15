ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > GMOインターネットグループ会長 在宅勤務撤廃の理由明かす「PCの…」 GMOインターネット 企業・ビジネスニュース 在宅勤務 スポニチアネックス GMOインターネットグループ会長 在宅勤務撤廃の理由明かす「PCの…」 2026年7月15日 9時29分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと GMOインターネットグループが在宅勤務の推奨を13日付で完全廃止したと発表 熊谷正寿会長兼社長は「PCタイピング数が確実に減少」するなどと声明 2020年1月から6年半続けた制度を廃止し「負ける要素は排除する」と宣言した ◆GMOインターネット・熊谷会長兼社長、在宅勤務撤廃に言及【在宅勤務を完全廃止】2020年1月29日からパートナーの命を守るべく、日本で一番早く在宅勤務を開始致しました。【4000人を在宅勤務にした判断について】https://t.co/TDgLcPZhnPコロナ後も、採用やパートナーのQOLを鑑み、週一日は在宅勤務を認めておりました。…— 熊谷正寿【GMO】 (@m_kumagai) July 13, 2026 ◆GMOインターネット・熊谷会長兼社長の決意表明Yahoo!ニューストップに掲載され👀コメント数＆アクセス数も1位👀少々驚いている😳在宅で生産性が上がる方もいる。否定しない。しかし、データ上時間当りのPCタイピング数は確実に減少。トータルで在宅勤務はマイナス。人類最大の産業革命の真っ只中。負ける要素は排除する。#AI https://t.co/klfCWfh9t3 pic.twitter.com/cIQGWwkc9M— 熊谷正寿【GMO】 (@m_kumagai) July 14, 2026 記事を読む