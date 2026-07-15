15日朝、愛知県小牧市で集団登校中の小学校低学年くらいの女の子が、乗用車にはねられ、意識不明の重体です。 ▼【現場の画像】小学校低学年くらいの女児が車にはねられ意識不明の重体 横断歩道を渡っていたところ… 愛知･小牧市 警察によりますと15日午前8時頃、小牧市村中にある市道の信号のない交差点で、横断歩道をわたっていた小学校低学年くらいの女の子が、走ってきた乗用車にはねられました。 女の子は病院に運ばれまし