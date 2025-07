【ライブレポート】ATEEZ、米・シカゴ「Wrigley Field」公演が大盛況

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Wrigley Fieldで公演を行ったK-POPアーティストは、ATEEZが2組目

ATEEZが、7月26日(現地時間)に、米・シカゴ「Wrigley Field」にて『ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY]』を開催した。

公演が開催されたWrigley Fieldは、ATEEZが初めて訪れたスタジアム会場。なお、Wrigley Fieldで公演を行ったK-POPアーティストは、ATEEZが2組目となる。

この日の公演でATEEZは「Billboard 200」で1位を記録した「Crazy Form」「Ice On My Teeth」、グループ初の「Hot 100」にチャートインを果たした「Lemon Drop」、そしてそれを上回る順位でグループ最高記録を更新した「In Your Fantasy」など、米・Billboardのメインチャートを掌握した様々な楽曲のステージを披露し、ファンの歓声を沸き起こした。

また、HONGJOONGの「NO1」、SEONGHWAの「Skin」、YUNHOの「Slide to me」、YEOSANGの「Legacy」、SANの「Creep」、MINGIの「ROAR」、WOOYOUNGの「Sagittarius」、JONGHOの「To be your light」までもがグループの楽曲に続き、Billboard「ワールドデジタルソングセールス」に名を連ね、熱い愛と支持を得たソロステージまで多彩に披露した。

スタジアム公演のスケールにふさわしい華やかな照明や様々な特殊効果も、公演の見どころに。 レーザーやコンペティションなどを活用した壮大な演出とともに、ATEEZの映画のようなビジュアルを盛り込んだVCRまで映し出され、ファンに刺激的な恍惚感を与えた。

ATEEZは、魅惑的でパワフルなステージでトップパフォーマーとしての真価を改めて証明。現地のファンたちは、言語が異なるにもかかわらず、会場を揺るがす合唱と声援を響かせ、ATEEZの情熱溢れる公演を思い存分堪能した。

Wrigley Fieldでの初公演を大盛況のうちに終えたATEEZは、引き続き、タコマ、サンノゼ、ロサンゼルス、グレンデール、アーリントン、メキシコシティにて北米ツアーを敢行。その後、日本へ渡り、埼玉、名古屋、神戸で公演を開催し、ワールドクラスの真価を広く広めていく。

リリース情報

2025.08.01 ON SALE ※日本お届け日

MINI ALBUM『GOLDEN HOUR : Part.3 ‘In Your Fantasy Edition’』

※韓国発売日:7月11日

2025.09.17 ON SALE

ALBUM『Ashes to Light』

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/