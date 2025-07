GSEが二つのタイトルをお披露目！BitSummit the 13th

GSEは、日本最大のインディーゲーム祭り「BitSummit the 13th」に参加!

イベントは2025年7月18日(金)から20日(日)まで、みやこめっせ(京都市勧業館)で開催されます。

GSE「BitSummit the 13th」

GSEのブースは1階の【BZ-08】になり、多彩なゲーム試遊体験がたのしめます。

■リズムアクションローグライク《RATATAN》

『ラタタン』は最大4人で遊べる協力型リズムアクションゲーム。

横スクロールのローグライク要素と100体以上のユニットによる大乱戦が融合した、新感覚の「リズムローグライクアクション」です。

リズムに乗って攻撃し、仲間と共に敵を打ち倒しながら進む、スリリングかつユニークな冒険を体験できます。

「BitSummit the 13th」の現場にて体験するチャンスがありますので、是非お見逃しなく!

■TEVI

TEVIは、ピクセルアートのビジュアルを駆使した横スクロールの冒険の旅に出かけ、ストーリー豊かな大陸や都市を探索し、旅の途中で仲間とともに数々のスリル満点の出来事に遭遇し、ファンタジー世界に隠された秘密を解き明かしていくという、メトロイドヴァニア2D アクションアドベンチャーゲームです。

本作は、弾幕とスリリングなコンボシステムを中心に多彩なコンボアタックを繰り出すことを特色としています。

■夢灯華 Noctuary

『夢灯華 Noctuary』は、プレイヤーが二人の主人公、「夢灯此夜」と「彩灯絢夜」を操作し、光使たちの世界とその物語を展開する魅力的なロールプレイングビジュアルノベルです。

見習い遊園者として、彼女たちは他の光使たちとの平穏で楽しい日常を楽しみながら、任務や試練に挑戦していました。

しかし、神秘的な月灯輝夜との出会いをきっかけに、彼女たちの世界の秘密が徐々に明らかとなっていきます。

光と闇の間に隠された真実の先にあるものとは……

【GSEがパブリッシング担当タイトルを二本も初公開!】

「BitSummit the 13th」では、これまでにGSEから発表されたことのない新しい二つのタイトルをお披露目します。

■清宮物語

妖狐の血を引く主人公は、「清宮」という妖怪の島で、烏天狗、スライムやイノシシなど、様々な妖怪の姿に変身し、島を探索したり、妖怪と戦ったりすることができます。

また、プレイヤーは、好きなように家具や客室を改装したり、農場で作物を育てて収穫したもので料理を提供したりしながら、宿屋を経営することも楽しめます。

「BitSummit the 13th」の現場では体験することができますので、興味のある方は、ぜひお立ち寄りください。

■Duskfade

主人公―ジリアンが「クロックパンク」という永劫の闇に包まれた、壮大な世界で、時間を取り戻し、時間を設計した者たちの謎を解き明かしながら、大地を終わりなき闇に閉ざした謎の時計塔から、妹を救い出す物語になります。

ジャンプ、ダッシュ、スイング、滑空など、様々なアクションで、クラシックアクションプラットフォームゲームの感動を再び味わいましょう!

■DANGEN ENTERTAINMENTとのコラボ内容

GSEは、今回「BitSummit the 13th」において、DANGEN ENTERTAINMENTとのコラボレーションを実現できたことを大変光栄に思っており、GSEのブースでは、DANGENがパブリッシング担当するゲーム「Lovish」を出展します。

『Lovish』では、プレイヤーは愛に溺れるソロモン卿となり、懐かしい、次々に現れる部屋を攻略するアクションで、魔王の城を戦い進んで行くことになります!ソロモン卿の使命は姫を「救い出し」、「姫の心を奪う」ことです。

しかし、その道中で、予想をはるかに上回るものに出会います!50以上もある各レベルでは、さまざまな戦闘、プラットフォーム、パズルが入り乱れ、プレイヤーは常に気を引き締めなければなりません。

各部屋を攻略すると、予想もつかないRPGの戦いから奇妙な結末まで、何が起こるかわからないランダムなイベントシーンが始まります!

