クーパー・フラッグのトレーナーが明かす新情報…訪問はマブスのみ、CP3やKDの練習見学も

リーグの未来を占う「NBAドラフト2025」が、あと10日後の6月26日(現地時間25日)に迫っている。最大の注目は、1位指名が確実とされているクーパー・フラッグ(デューク大学)だろう。

実力は、アンソニー・デイビス(ダラス・マーベリックス)や、バム・アデバヨ(マイアミ・ヒート)と対峙したアメリカ代表との練習試合でも実証済み。完成度の高さは大学生の域を超えており、期待値はザイオン・ウィリアムソン(ニューオーリンズ・ペリカンズ)やビクター・ウェンバンヤマ(サンアントニオ・スパーズ)といった近年の大物に匹敵する。

米スポーツメディアプラットフォーム『RG』のマーク・メディア記者は、フラッグのトレーナーを務めるマット・マッケンジー氏を直撃。NBA入りに向けた練習の詳細に加えて、同選手の近況についてもいくつかの新情報が明らかになった。

◆訪問する唯一の球団

マッケンジー氏によれば、フラッグは6月18日(現地時間17日)に1位指名権を持つマーベリックスとの面談が予定されているという。そして、マーベリックスはドラフト前にフラッグが訪れる“唯一の球団”になるようだ。

「その面談は、クーパーがフロントオフィスやコーチングスタッフに会い、ダラスに足を踏み入れる機会になります。施設を見学し、組織全体について学べるので、彼も楽しみにしています。実際、訪問するのはマーベリックスが唯一のチームです」

モックドラフトで2位に予想されるディラン・ハーパー(ラトガース大学)も素晴らしい未来が待っている選手であるが、マーベリックスがフラッグを指名するのは、100パーセントといっても過言ではないかもしれない。マブス関連のポッドキャストで司会を務めるケビン・グレイJr.は、球団がドラフト前にもかかわらず、公式サイトでフラッグの1位指名を誤って公開してしまったようだ。

The Mavs have seemingly announced their selection of Cooper Flagg with the No. 1 pick on their website.

The draft is in 12 days.

(via @KevinGraySports) pic.twitter.com/QRWOEzbBPD

- Front Office Sports (@FOS) June 13, 2025