「電子ゴミの墓場」ガーナのスラムを「アート」で変革する。長坂真護さんの行動

ガーナに先進国の「電子ゴミ」が集まり、スラムで有毒ガスにまみれながらそれを焼いている人たちがいる――。

そんな現実を知らしめたアーティストがいる。現在大阪・関西万博のテーマ館「いのちの遊び場 クラゲ館」にも作品を展示している長坂真護さんだ。

長坂さんはホストやアパレルの職を経て、20代のときに海外を旅してまわり、路上アーティストとしても活動しながらスマホ販売などの仕事もしていた。そして2016年ごろ、ガーナのスラム街が先進国の電子機器の墓場のようになっていることを知る。2017年、ガーナのアグボグブロジーに降り立ち、自分が使い販売してきた電子機器が、誰かの犠牲のもとに処理されていることを知る。そしてその現実を伝えるために電子廃材を用いたアートを作るようになった。

上野の森美術館をはじめ、多くの展覧会も開催されている長坂さんだが、実はこれまでにも自分の作品「だけ」ではなく、展覧会で「ガーナのアーティストたち」の作品を紹介するコーナーを設けることが多くあった。「アート」で人の心をとらえる可能性を、ガーナのスラムの子どもたちに教えていったのだ。そして今回プロデュースした「BONBO STARS展 From the Slum to The World」では「スラムのアーティストたち」の展示を行っている。秋葉原の「万世橋チューブ」にて6月22日までの開催だ。

まさにこれまで続けてきたことを形にした長坂さんにインタビュー。前編では「BONBO STARS展」に至るまでのことを聞く。

無名なガーナの若き絵描きたち

「今回嬉しかったのは、展示名に僕の名前を入れなくていいと言われたことです。僕自身も全く誰からも知られていないところからスタートした人間なので、同じようにこのまだ無名なBONBO STARSというガーナの若き絵描きたちを受け入れてくれたことに、すごく感謝しています」

「BONBO STARS展」への思いをこう語る効果たる長坂さん。では長坂さんのこれまでを振り返ってみよう。

「全くの無学」と自身で言う彼が何もないところから、廃材を使って絵を描き美術家になっていくまではかつてFRaUwebのインタビューでもお伝えした。

スラムの人権と環境問題を改善するため廃材で作品を制作し、その売り上げを還元する形で、現地にアートギャラリー、リサイクル工場、オーガニック農園やEVの事業を展開する。経済・文化・環境の3軸で循環する「サステナブル・キャピタリズム」を提唱し、2030年までにガーナ人1万名の雇用創出プロジェクトの開始を目指している。

ゴミで埋め尽くされたスラム街に衝撃

長坂さんとガーナの絵描きたち”BONBO STARS”との出会いは2017年に遡る。

「僕自身が初めて旅行者として世界を回っていた時、このガーナでゴミで埋め尽くされたスラム街・アグボグブロシーに出会ったんです。その光景はあまりにも衝撃でした。ただその衝撃の中で、僕は”何かを変えたい”って思ったんです。そう思った瞬間から今日までが繋がってます。

そのころは僕の絵描きとしての腕も知名度もないし、廃材を使うなどのアイディアすらももちろんない。油絵すら描いたことがなかったんです。そのくせに、絵やアートでこのスラムを変えたいと思ったんですよ。ほんと無謀と言われればそれまでなんですけど」

そのためにまずどこから動いたのか。

「自分自身のスラムを変えたいという思いと、それを実現できるアート制作環境の成立、そこにまず一年以上かけました。自分自身も電子ゴミや廃材を使ったアートというアイデアを思いつき、手探りで描くようになっていきました。少しずつ手応えが生まれていく中、ある日僕にとって人生が変わることになる作品が生まれるんです」

長坂真護を語る上で絶対に外すことのできない象徴的な絵、電子ゴミの中に埋もれるようにガーナの男の子がこちらをじっと見てる【Gahna’s son(ガーナの子)】だ。

「僕にとって分岐点であり、アイコニックな作品になる絵でした」

そのアートに1500万円の高値がついた最初の作品が【Gahna’s son(ガーナの子)】と名づけられた一枚。これは「真実の湖シリーズ」の第1作目だ。

「1500万円で買いたい」

【Gahna’s son(ガーナの子)】は、当時の長坂さんには想像もしないような額で売値がつく。

「1500万で買いたいって言ってくれた方がいて。もちろんびっくりしたし嬉しかったですよ。でも『やっぱりこれは売れない』って伝えたんですよ。これは大事な絵なのでこれから世界中のいろんな人に見てもらわないといけないと。そしたらそれでもいいから買わせてほしいと言ってくださった。ほんとに奇跡みたいな話ですよね。そこからもっとやろう、あれもやろう、というアイデアがどんどん浮かんできて」

アートのなかった町にミュージアムを

そして2019年にはミュージアムを作りに行く。

「アートというもの自体がガーナのその町には全くなかったんです。自分が提供できるものはそれしかないから、アートをそのコミュニティの中に根付かせる。そうすることによって僕が予期しない想像しない何かが新しく生まれる。構想の最終的な段階では、もはや自分という存在がいなくてもアート自体がこのガーナの町のコミュニティの中に根づいてほしかったんです」

そこで現地の人たちとのつながりが生きた。

「そうですね。ミュージアムと言っても実際は小屋レベルですが、でも土木会社すらもない町で、人づてに溶接ができる人を探したり、とにかくみんなでできることを文字どおり総動員でやった。何週間も続けてると、あっちから俺も手伝いたいとか、そういった交流が芽生えてきてとにかくミュージアムという名の小屋は完成しました。そこでは最初、自分で個人で描いた絵を展示してたんですが、パブリックアートを作りたいと思ったんです」

「パブリックアート」とは美術館やギャラリー以外の公共空間に置かれる芸術作品のことだ。つまり、誰にでも見えるものがほしい、ということだ。

「僕が平和を祈って描いている【月】という絵があって、その【月】の立体作品でした。これは【ムーンタワー】という作品で、それを誰でも見える場所に置いた。これはその後変遷を経て、いま大阪・関西万博のテーマ館「いのちの遊び場 クラゲ館」にアート作品【ミドルクラゲ 海月うみつき 】として展示されています」

約1000個の廃棄ペットボトルを使って作られた大作だ。

「5色買えれば1万色作れる」

それにしても何も知らないガーナの子供たちに絵を教えるというのは並たいていいの難しさではなかったのか。

「最初は子供たちが集まって勝手に絵を描き始めていったんですけど、画材屋さんがあるわけじゃないので、そもそも絵の具がない。だからまず5色買えれば、どんな絵でも描けるんだよ、っていうことを教えました。赤黄青白黒の5色ですね。この5色があれば1万色作れるよって。だからたくさんの絵の具なんていらない。最初の5色は俺が買うからもう思う存分やってみなさいって言って始まったんです。あとはもう彼らが自分で工夫してだんだんいろんな個性が出てきたっていうことです。5色あれば、自分の人生何色にもできるんだ、この教えは今でもずっと続いてます」

その中に今回この「BONBO STRAS展」でも掲示されている、今も活躍する若きアーティストたちが誕生していったわけだ。そもそもスーパースターを生み出そうと考えるのは、とても長坂さんらしい。

「僕はほんと無学です。それでもこういう形で人に絵を見てもらえる立場になった。美術というのは、今日の社会の中ではそんな無学な僕のような存在でも仕事させてもらえる結構例外的なものだと思ってます。ガーナのストリートの子たちももちろん、まともな教育なんて受けてない。それでも、一つの才能、思いがあれば打破できるっていうのは、やっぱり自分の人生にも重なるダブルものがあって」

それからの歩みは順調だったのだろうか。

「ミュージアムで僕の絵や僕が描いているところを見て、俺たちも書きたいって初めてもう自発的に絵を描き始めていったんです。けど、もちろん簡単には進まなくて、2021年には初めて作ったギャラリーが政府によって壊されちゃったんです、ブルドーザーで。これはいろんな法律に関する自分たちの勉強不足でした。コロナ期間中だったんですけどギリギリ渡航が解除された瞬間に、すぐガーナに飛んでいって、今度はちゃんと学習してリスタートしたんですよ。スラムの目の前の倉庫を、きちんと契約書も取り交わして借りて」

不屈の精神だ。

「取り柄がそれしかないので。ただこれは僕らは最初、無許可で作ってしまったので自分たちのせいなので(笑)、そういうことのないようにそこからいろいろ学びました。で、そのときぐらいからアーティストがどんどん増え始めたんです」

◇こうして「アーティストを作る」ことからコツコツはじめ、「BONBO STARS展」につながっていった。後編「「なんで僕はスラムに生まれたんだろう」長坂真護が認めたガーナの”アーティスト”の力」では、こうして増えていったアーティストたちへの思いを聞く。

【後編】「なんで僕はスラムに生まれたんだろう」長坂真護が認めたガーナの”アーティスト”の力