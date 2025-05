【東京マルイ再販情報:5月12日分】

東京マルイは、電動コンパクトマシンガン「スコーピオン モッドM」(32,780円)とボルトアクションエアーライフル「VSR-ONE」(38,280円)を5月12日に再販した。

「スコーピオン モッドM」は、「スコーピオン Vz.61」をベースに「Mod.M」として東京マルイが独自にモダナイズした電動コンパクトマシンガン。レイルシステム、多機能ストック、操作の確実性を向上するレバー類など随所にオリジナルデザインのパーツを採用することで性能・外観共に近代化されている。

「VSR-ONE」は、東京マルイ・オリジナルデザインのボルトアクションエアーライフル。「VSR-10」をベースに、QDホールを採用したシャーシ、オープンサイト付きのマウントレイル、大型ボルトハンドルやM4タイプのピストルグリップ各所が近代化されている。

「スコーピオン モッドM」詳細

「VSR-ONE」詳細

価格:32,780円 全長:337mm/565mm(ストック伸長時) 銃身長:182mm 重量:1,363g(空マガジン、バッテリー含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.25g) 動力源:7.2VマイクロバッテリーEX/7.2Vニッケル水素マイクロ500バッテリー+ EX変換アダプター 装弾数:260発価格:38,280円 全長:614mm/800mm(ストック伸長時) 銃身長:200mm 重量:2,100g(空マガジン含む) 弾丸:6mm BB(0.2~0.28g) 動力源:無し(手動) 装弾数:30発

