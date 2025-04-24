Ãæ¹ñð¡À¾¾Ê¤Î¼þ¸¶°äÀ×¡¢Àè¼þ»þÂå¤ÎÅÔ¤ÈÈ½ÌÀ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ¾°Â4·î23Æü¡ÛÃæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢2024Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Î¹Í¸Å³Ø¾å¤Î¿·È¯¸«¤È¤·¤Æð¡À¾¾ÊÊõ·Ü»Ô¤Î¼þ¸¶°äÀ×¤òÁª¤ó¤À¡£Æ±°äÀ×¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Àè¼þ»þÂå¤ÎÂç·¿ÈÇÃÛ¡Ê¤Ï¤ó¤Á¤¯¡Ë·úÃÛ·²¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ¤¬¾¦¡ÊÝÖ¡Ë²¦Ä«¤òÌÇ¤Ü¤¹Á°¤Î¼þ¿Í¤ÎÅÔÍ¸¡Ê¤È¤æ¤¦¡áÅÔ¾ë¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼þ¸¶¡×¤Ï¤«¤Ä¤ÆÊ¸¸¥¤Ë¤·¤«ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤Ì¾¾Î¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸¸¥¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼þ¿Í¤ÎÀèÁÄ¤Ç¤¢¤ë¸Å¸øÐ¹Éã¡Ê¤³¤³¤¦¤¿¤ó¤Ý¡Ë¤¬3ÀéÇ¯°Ê¾åÁ°¤Ë°ìÂ²¤òÎ¨¤¤¤Æ¡Ö¼þ¸¶¡×¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ë¡£¼þ¸¶°äÀ×¤Ï¸Å¸øÐ¹Éã¤¬´ô»³¤ÎÏ¼¤Ë°Ü¤Ã¤¿¸å¤Î¼þ¿Í¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±²Ê³Ø±¡¹Í¸Å¸¦µæ½ê¤ÎÁ×¹¾Ç«¡Ê¤½¤¦¡¦¤³¤¦¤Í¤¤¡ËÉû¸¦µæ°÷¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹µÁ¤Î¼þ¸¶¤ÏÅìÀ¾70¥¥í°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹¤¬¤ê¡¢ÞÏ²Ï¡Ê¤¤¤¬¡Ë¤ÎÎ¾´ß¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç°äÀ×¤ÎÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤¯¡¢Ì©½¸¤·¡¢½¸Íî¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Î¹â¤¤¤Î¤¬¶¹µÁ¤Î¼þ¸¶°äÀ×¤Ç¡¢Êõ·Ü»Ô¤ÎÉÞÉ÷¸©¤È´ô»³¸©¤Î¶³¦¤Ë¤¢¤ë20Í¾¤ê¤Î¼«Á³Â¼¤ò´Þ¤ß¡¢ÌÌÀÑ¤ÏÌó30Ê¿Êý¥¥í¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¹Í¸Å³Ø¼Ô¤ÎÀÐàøÇ¡¡Ê¤»¤¡¦¤·¤ç¤¦¤¸¤ç¡Ë»á¤¬1940Ç¯Âå¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÇÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¡¢¸Å¸øÐ¹Éã¤¬°Ü¤ê½»¤ó¤À¼þ¤ÎÅÔ¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼þ¸¶¤Î¹Í¸Å³Ø¸¦µæ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é80Ç¯Í¾¤ê¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Ê¸²½ºâ¸¦µæ¼Ô¤é¤Ë¤è¤ëÈ¯·¡ºî¶È¤¬²¿ÅÙ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¼þÊ¸²½¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¡¢À¾¼þ²¦¼¼¤Î½¡ÉÀ¤ä²¦¿Ã¤Î½»µï¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤Î°äÀ×¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆËÉÙ¤Ê°äÊª¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç·¿¤ÎÈÇÃÛ·úÃÛ¤Î´ðÁÃ¤äÊèÃÏ¡¢¼ê¹©¶È¤Î¹©Ë¼¡¢ÀÄÆ¼´ï¤ÎÃùÂ¢¸Ë¡¢¹Ã¹ü¤Ê¤É¡¢Àè¼þ¤ª¤è¤ÓÀ¾¼þ»þÂå¤Î°äÊª¤¬¼¡¡¹¤ÈÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÀÄÆ¼´ï¤¬¤·¤Ð¤·¤Ð½ÐÅÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÌ¾¤Ê²¿Âº¡Ê¤«¤½¤ó¡Ë¤äÌÓ¸øÅ¤¡Ê¤â¤¦¤³¤¦¤Æ¤¤¡Ë¡¢Âç¹îÅ¤¡Ê¤À¤¤¤³¤¯¤Æ¤¤¡Ë¡¢¾®¹îÅ¤¡Ê¤·¤ç¤¦¤³¤¯¤Æ¤¤¡Ë¡¢»Ëà¯È×¡Ê¤·¤·¤ç¤¦¤Ð¤ó¡Ë¤Ê¤É¤â¤³¤³¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£1963Ç¯¤Ë½ÐÅÚ¤·¤¿²¿Âº¤ÎÆâÄì¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÌÃÊ¸¡ÖÂðè¤Ãæ¹ñ¡Ê¤³¤³Ãæ¹ñ¤ËÂð¤¹¡Ë¡×¤Ï¡¢Îò»Ë¾åºÇ¤âÁá¤¯¡ÖÃæ¹ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿Îã¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ð¡À¾¾Ê¹Í¸Å¸¦µæ±¡¡¢ËÌµþÂç³Ø¹Í¸ÅÊ¸Çî³Ø±¡¡¢Ãæ¹ñ¼Ò²ñ²Ê³Ø±¡¹Í¸Å¸¦µæ½ê¤¬¹çÆ±¤ÇÁÈ¿¥¤·¤¿¼þ¸¶¹Í¸Å¥Á¡¼¥à¤¬°äÀ×¤ÎÈ¯·¡¤ò·ÑÂ³¡£À¾¼þ½é´ü¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¾®¾ë¤È¡¢À¾¼þ¸å´ü¤ÎÂç¾ë¤ÎÀ×¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Û¤«¡¢²¦²ÈÓÜ¡Ê¤ª¤¦¤«¤·¡Ë¤Ç½é¤á¤ÆÀè¼þ»þÂå¤ÎÂç·¿ÈÇÃÛ·úÃÛ¤Î´ðÁÃ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Àè¼þÊ¸²½¤ÎÂç·¿ÈÇÃÛ·úÃÛ¤Ï¡¢Æ±°äÀ×¤¬¡¢¸Å¸øÐ¹Éã¤¬°Ü¤ê½»¤ó¤ÀÀè¼þ¤ÎÅÔÍ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¾Úµò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²¦²ÈÓÜÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢ÆîËÌ150¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÀè¼þÊ¸²½¤ÎÂç·¿ÈÇÃÛ·úÃÛÂÓ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Æó¤Ä¤ÎÂç·¿·úÃÛ¤¬´°Á´¤ËÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿¡£°Û¤Ê¤ë»þ´ü¤Ë·úÂ¤¤µ¤ì¤¿µÜ¾ë¡¢¾®¾ë¡¢Âç¾ë¤«¤é¤Ê¤ë»°¤Ä¤Î¾ëÊÉ¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¼þ¸¶½¸Íî¤Î¾ëÊÉ¹½Â¤¤¬½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µµ¹Ã¤ä½Ã¹ü¤ÎÇËÊÒ204¸Ä¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿180Ê¸»úÍ¾¤ê¤òÈ½ÆÉ¤·¤¿¡£¹Ã¹ü¤Î·Á¾õ¤äÇ¯Âå¡¢¹ï¤Þ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î¹Ã¹üÊ¸»ú¤Ï¡¢Å·Ê¸ÎñË¡¤äÎò»ËÃÏÍý¡¢·³»ö¡¦ÀïÁè¡¢¿ô»úÀê¤¤¤Ê¤ÉËÉÙ¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤ß¡¢Îã¤¨¤Ð·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤ò¼¨¤¹¡ÖÛ¬¡Ê¤Ò¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬½ÐÅÚÊ¸¸¥¤«¤é½é¤á¤Æ¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¿Á¿Í¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÇ¸Å¤Î¿Á¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸òºø¤¹¤ëÆ»Ï©¤äÀ°Á³¤È¤·¤¿ÃæÄí¡¢µðÂç¤Ê¹òÁÒ¤Ê¤É¡¢¼þ¸¶°äÀ×¤«¤é¼¡¡¹¤ÈÈ¯·¡¤µ¤ì¤ë°ä¹½¤ä°äÊª¤Ï¡¢¸ÅÂå¿Í¤ÎÀ¸³è¤ÎË¤«¤µ¤äÂ¿ÍÍÀ¡¢¼þÊ¸²½¤ÎÄ´ÏÂ¤ÈÍ¥²í¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½Å¸ü¤ÊÍªµ×¤ÎÃæ²ÚÊ¸ÌÀ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Ìó50ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼þ¸¶µÜ¾ë°äÀ×¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¿Í¡¹¤¬À¸³è¤·Ï«Æ¯¤·¤Æ¤¤¤¿º¯À×¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¡¢µÜ¾ëÆâ¤ËÈÇÃÛ·úÃÛ¤¬ÅÀºß¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎÆ»Ï©¤¬½Ä²£¤Ë¸òº¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥Ü¡¼¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¯·¡¤µ¤ì¤¿Ìó1200Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î²¦²ÈÓÜÆó¹æ·úÃÛ¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¸å´ü¤Î¹â¾²¼°¤ÎÂç·¿¹òÁÒ¤Ç¤¢¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼þ¸¶°äÀ×¤Î¹Í¸Å³ØÅªÄ´ºº¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Ï¢ÌÊ¤ÈÂ³¤¯Ãæ²ÚÊ¸ÌÀ¤ÎÊ¸²½ÅªÍ×ÁÇ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹·¡¤êµ¯¤³¤µ¡¢²ò¼á¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£Êõ·Ü¼þ¸¶ÇîÊª±¡¤ÎÉÕÇî¡Ê¤Õ¡¦¤Ï¤¯¡Ë±¡Ä¹¤Ï¡Ö¼þ¸¶°äÀ×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¼þÊ¸²½¤ä¡¢¼þ¿Í¤¬ºÇ½é¤ËÄó¾§¤·¤¿Îé³ÚÊ¸ÌÀ¤ÈÆÁÀ¯»×ÁÛ¤Ï¡¢Ãæ²ÚÊ¸ÌÀ¤ÎÈ¯Å¸¤È·ÑÂ³¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢»þÂå¤ò±Û¤¨¤ÆÃæ²ÚÌ±Â²¤ÎÀº¿ÀÅª·ìÌ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£