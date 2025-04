ジュエリーブランド「ケイウノ」から、『スター・ウォーズ』コレクションが登場!

今回は、作中で使用されているフォント「オーラベッシュ」で、作品の象徴的なフレーズを表現したリングを紹介します☆

ケイウノ『スター・ウォーズ』コレクション「MAY THE FORCE BE WITH YOU」リング

価格:K18イエローゴールド 242,000円(税込)/シルバー925 26,400円(税込)

仕様:

・アームの幅 約4.0mm

・アームの厚み 約1.8mm

販売場所・期間:

イベント 販売】 イベント :「 スター・ウォーズ セレブレーション ジャ パン (STAR WARS CELEBRATION JAPAN)」日程:2025年4月18日(金)〜4月20日(日)場所:幕張メッセ(1-6,9-11ホール& イベント ホール)特典:2025年4月18日(金)〜4月20日(日)に「 スター・ウォーズ セレブレーション ジャ パン 」にて購入すると、先着で会場限定ロゴがデザインされたジュエ リーク ロスを プレゼント 【ECサイト販売】サイト名:ケイウノオフィシャルサイト発売日:2025年4月25日(金)〜※一部商品予約販売を予定<期間:2025年4月25日(金)11:00〜5月20日(火)10:59>

ケイウノが展開する『スター・ウォーズ』コレクションから「MAY THE FORCE BE WITH YOU」リングが登場。

作中で使用されているフォント「オーラベッシュ」で、作品の象徴的なフレーズが表現されています。

フラットな形状で、クールに身に着けられるアクセサリーです。

4ミリ幅でカジュアルな印象でありながら、リングの内側は“内甲丸仕上げ”を施し、ジュエリーブランドならではのなめらかな極上の着け心地。

作品のファンにとっても想い入れの強いこのメッセージを、お守りのような気持ちで身に着けることができます。

購入時には、『スター・ウォーズ』専用のボックスと専用ショッパーも付いてきます。

K18イエローゴールド

「オーラベッシュ」のフォントが輝く、K18イエローゴールドのリング。

手元を華やかに見せてくれるデザインです。

リングサイズが5号〜25号と幅広く、男女問わず楽しめます。

シルバー925

作品の象徴的なフレーズが表現された、シルバー925のリング。

シルバー製には、いぶし加工が施されています。

手元をクールに演出してくれるデザインです。

”MAY THE FORCE BE WITH YOU”のフレーズ入りリング

ケイウノから登場する『スター・ウォーズ』コレクション「MAY THE FORCE BE WITH YOU」リングの紹介でした☆

