½»¤ó¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡ÖÄÂÂßÊª·ï¤Î¸å²ù¡×¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½¡¡2°Ì¡Ö½»Ì±¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¤¡×Ä¶¤¨¤Î1°Ì¤Ï¡ÈÆþµï¸å¤ÎÂÐºö¡É¤Ë¸Â³¦¤¢¤ê
¡Ö¶õ¤²ÈÇã¼èÂâ¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëAlbaLink¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤¬¡¢¡ÖÄÂÂßÊª·ï¤Î¼ºÇÔ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¡ÖÉÑÈË¤ËÄÌÊó¡×
¡¡Ä´ºº¤Ï2025Ç¯1·î28Æü¤«¤é2·î3Æü¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤Ë½»¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ç¼Â»Ü¡£·×500¿Í¡ÊÃËÀ157¿Í¡¢½÷À343¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Âå¤Ï¡¢10Âå0.4¡ó¡¢20Âå16.6¡ó¡¢30Âå40.0¡ó¡¢40Âå26.6¡ó¡¢50Âå°Ê¾å16.4¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡Ö·úÊª¤¬¸Å¤¤¡×¡Ê5.0¡ó¡Ë¤Ç¤¹¡£·úÊª¤¬¸Å¤¯¤Æ¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢±«Ï³¤ê¤ä·ä´ÖÉ÷¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤â¤Î¡£ÃÛÇ¯¿ô°Ê³°¤Î¾ò·ï¤òÍ¥Àè¤·¤ÆÁª¤ó¤À·ë²Ì¡¢¸å²ù¤·¤¿¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¥Ü¥í¥Ü¥í´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡Ê20Âå½÷À¡Ë¡×¡ÖÃÛ30Ç¯°Ê¾å¤ÎÄÂÂßÊª·ï¡£ÀßÈ÷¤¬¸Å¤¯¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸¼´Ø¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤¬¤Ê¤¯¤ÆÉÔÊØ¡£µëÅò´ï¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¹ÅÙ¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ªÉ÷Ï¤¤âÄÉ¤¤¤À¤µ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Åß¤Ï¤Ä¤é¤¤¡Ê40Âå½÷À¡Ë¡×¡ÖÂæÉ÷¤Î¤È¤¤Ë±«Ï³¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê50Âå°Ê¾å½÷À¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤Ï¡Ö½»Ì±¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬°¤¤¡×¡Ê19.8¡ó¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Ö¥¿¥Ð¥³¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤ä¥Á¥é¥·¤Î¥´¥ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²Ð¤ÎÉÔ»ÏËö¤Ë¤è¤ë²Ð»ö¤¬ÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¾®¤µ¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈÈºá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ù¤È¥Í¥Ã¥È¤Îµ»ö¤ÇÆÉ¤ó¤ÇÉÝ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿»äÊª¤ò¶¦ÍÑÉôÊ¬¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê20Âå½÷À¡Ë¡×¡ÖÎÙ¿Í¤¬ÌëÃæ¤Þ¤ÇÁû¤¤¤ÇÌ²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¥ß¤òµ¬Äê»þ´Ö¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¥«¥é¥¹¤Ë¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡×¡Ö¼ã¤¤½»¿Í¤¬ÉÑÈË¤Ë±ã²ñ¤ò¤ä¤Ã¤ÆÁû¤°¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê50Âå°Ê¾åÃËÀ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÂÏÇ¤òÈï¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£ÄÂÂßÊª·ïÁ´ÂÎ¤ä¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿ÍÁ´°÷¤Î°õ¾Ý¤¬°¤¯¤Ê¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊÉ¤¬Çö¤¤¡×¡Ê33.4¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£ÊÉ¤¬Çö¤¤¤È¡¢ÎÙ¿Í¤ÎÀ¸³è²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è²»¤¬ÎÙ¿Í¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢Æþµï¸å¤ËÂÐºö¤ò¼è¤í¤¦¤Ë¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÊÉ¤¬Çö¤¯¡¢¤ª»®¤òÀö¤¦²»¤ä¾®À¼¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ç¤âÉÑÈË¤ËÄÌÊó¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¡×¡ÖÊÉ¤¬Çö¤¤¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è²»¤âÎÙ¿Í¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ÆÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡Ê30Âå½÷À¡Ë¡×¡ÖÌëÃæ¤Ç¤âÎÙ¤ÎÀ¸³è²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿²ÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ìë¶Ð¤Î¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¿¼Ìë¤äÁáÄ«¤ËÁû¤¬¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê50Âå°Ê¾åÃËÀ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸¡¹¤·¤¤ÂÎ¸³ÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÄÂÂßÊª·ï¤Î¸å²ù¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÍ½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿ÌäÂêÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø²»¡Ù¤òµó¤²¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²»¤¬½ÅÍ×¡Ù¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁû²»¤Î¾õ¶·¤¬°ã¤Ã¤¿¤ê»×¤Ã¤¿¤è¤ê²»¤¬¶Á¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸å²ù¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·úÊª¼«ÂÎ¤ÎËÉ²»À¤ä¹½Â¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤ÎÎÙ¿Í¡¦¶áÎÙ¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤ÐËÉ²»À¤ËÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿·úÊª¤Ç¤â¡¢ÎÙ¿Í¤¬Èó¾ï¼±¤Ê¤¯¤é¤¤Âç¤¤Ê²»¤òÎ©¤Æ¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²»¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÄÂÂßÊª·ïÁª¤Ó¤Ç¡Ö¼ºÇÔ¡×¡Ö¸å²ù¡×¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©