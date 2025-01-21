【Amazonセール】Dellのゲーミングモニターが特別価格で販売32型曲面有機EL「Alienware AW3225QF」などがお買い得に
【Amazon：「Dell」ゲーミングモニター セール】
セール期間：1月21日0時～2月3日23時59分
セール期間：1月21日0時～2月3日23時59分
Alienware AW3225QF
Amazonにて、Dellのゲーミングモニターがセール価格で販売されている。セール期間は1月21日0時から2月3日23時59分まで。
今回、32型曲面有機EL「Alienware AW3225QF」や27型「【Amazon.co.jp限定】Dell Alienware AW2725QF-A」などがセールの対象となっている。なお、購入する際は、セール価格で販売されているかどうかを確認してから購入してほしい。
Alienware AW3225QF
本製品は、4K解像度、1700R曲面パネル、Dolby Vision、240Hzのリフレッシュレートを備えた32インチQD-OLEDゲーミングモニター。互換性のある次世代コンソールゲーム機にHDMI 2.1 FRLで接続すれば、4Kを120Hzで体験できる。また、Dolby Atmosスピーカーとサウンドバーと接続することで、eARC互換性により、より高い没入感を楽しめる。
【Amazon.co.jp限定】Alienware AW2725QF-A
本製品は、4KとフルHDの2つのネイティブ解像度を備えた、デュアル解像度のIPSゲーミングモニター。フルHD解像度で360Hzの高速処理を行なった場合でも超高速で反応する。
（※）360Hzオーバークロック/330Hzネイティブ リフレッシュレート