¡Úº£½µ¤Ï¤³¤ì¤òÆÉ¤á¡ª SFÊÔ¡ÛµðÂçÉÂ±¡¤È¤·¤Æ¤ÎÅÔ»Ô¡¢Øí´µ¤·¤¿±§Ãè¡Á´Ú¾¾¡ØÌµ¸ÂÉÂ±¡¡Ù
¡¡´Ú¾¾(¥Ï¥ó¡¦¥½¥ó)¤ÏÃæ¹ñ£Ó£Æ¤Î»ÍÅ·²¦¤Î¤Ò¤È¤ê¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ë¼ÂÎÏÇÉ¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ»ÊÓ¤Ï¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ËÜ½ñ¤ÏÂÔË¾¤ÎÄ¹ÊÓË®Ìõ¤Ç¤¢¤ë¡£±ÑÌõ¤«¤é¤Î½ÅÌõ¤À¤¬¡¢¸µ¤ÎÃæ¹ñÈÇ¤è¤ê¤âºî¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤¬¿¼¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤À¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î·Ð°Þ¤Ï¡¢´¬Ëö¤ËÉÕ¤µ¤ì¤¿¡Ö±Ñ¸ìÈÇÌõ¼Ô¡Ê¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ù¥ê¡¼¡Ë¤¢¤È¤¬¤¡×¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ù¥ê¡¼¤Ï¡¢¡ØÌµ¸ÂÉÂ±¡¡Ù¤ò"°Û¾ï¤¤ï¤Þ¤ê¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÀ¯¼£¶É¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¦¥«¥Õ¥«¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥Æ¥ê¡¼¡¦¥®¥ê¥¢¥àÈÇ"¤È·ÁÍÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ê¡¼¡¦¥®¥ê¥¢¥à¤Ï¡¢°Ì´¤È³ê·Î¤È¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢±Ç²è¡ØÌ¤ÍèÀ¤µª¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ù¤Î´ÆÆÄ¤À¡£
¡ØÌµ¸ÂÉÂ±¡¡Ù¤Ï¡¢Ê©ÂË¤òÃµ¤¹¤¿¤á²ÐÀ±¤ØÉë¤¤¤¿¡Ò¹¦¿ýÌÀ²¦¡Ó¹æ¤¬¡¢µðÂç¤ÊÀÖ¤¤½½»ú¤ò¤¤¤¿¤À¤¯ÉÂ±¡¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¥×¥í¥í¡¼¥°¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£ÃÏµå³°Ê¸ÌÀ¤Î·úÃÛÊª¤ò¡¢¤Ê¤¼ÉÂ±¡¤ÈÃÇÄê¤Ç¤¤¿¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢Êª¸ì¤ÎÎ®¤ì¤ÏÍÌµ¤ò¸À¤ï¤µ¤º¡¢ÂÀÍÛ·Ï¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï±§ÃèÁ´°è¡Ë¤Ë¤¢¤Þ¤Í¤¯ÉÂ±¡¤ÎÇÑÔÒ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ÈÊ©ÂË¤È¤Î´Ø·¸¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÉ¼Ô¤Ï¤¤¤ä¤ª¤¦¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊ¤Ë¤ß¤Ê¤®¤ë°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë°ú¤¤³¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ËÜÊÓ¤Ç¤Ï¡¢ÉñÂæ¤¬ÃÏ¾å¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¡£»Å»ö¤Ç£Ã»Ô¤ËË¬¤ì¤¿ÍÌ°Î(¥ä¥ó¡¦¥¦¥§¥¤)¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤ò°û¤ó¤À¤È¤¿¤ó·ã¤·¤¤Ê¢ÄË¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£½Å¤¯ÅÃ¤ó¤À¶õµ¤¤Î¥Û¡¼¥ë¤ÇÎó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÂ¿Í¤¿¤Á¡£Í½Ìó¤ò¼è¤ë¤¿¤á±ä¡¹¤ÈÂÔµ¡¤¹¤ë»þ´Ö¡£¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¸¡ºº¼¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤µ¤»¤é¤ì¡¢°å¼Ô¤Ë¡Ö¤É¤³¤¬°¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ö¤Í¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï´µ¼Ô¤¬ÃÎ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤Í¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¸Ä¿Í¤Î°Õ»×¤òÄ¶¤¨¤¿ÉÂ±¡¤È¤¤¤¦µðÂç¥·¥¹¥Æ¥à¡£±¡Æâ¤Ë¤Ï»à¤È±øãÒ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿¥°¥í¥Æ¥¹¥¯¤Ê¸÷·Ê¤¬¤Ò¤½¤ß¡¢ÆÍÁ³¡¢¥Æ¥í¤È»×¤ï¤ì¤ëÇúÈ¯¤Þ¤Çµ¯¤³¤ë¡£
¡¡¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤íÉÔ¾òÍý¤Ç¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥¿¥Ë¥¹¥ï¥Õ¡¦¥ì¥à¡ØÍáÁå¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¼êµ¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡£É¾ÏÀ²È¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦£Ë¡¦¥Ç¥£¥Ã¥¯¤ò°ú¤¤¢¤¤¤Ë¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÈÝ±þ¤Ê¤¯Æþ±¡¤¹¤ë¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÌ°Î¤Ï¡¢±¡Æâ¤ÎÅ¸Ë¾¥¿¥ï¡¼¤«¤é³¹¤òÐíâ×¤·¡¢£Ã»ÔÁ´ÂÎ¤¬µðÂç¤ÊÉÂ±¡¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î°åÎÅ´ØÏ¢»ÜÀß¡¢°åÎÅ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¥×¥í¥í¡¼¥°¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿±§ÃèÁ´ÂÎ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÉÂ±¡¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î³¬Äô¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÍÌ°Î¤ÎÂÎÆâ¤«¤é¶Á¤¤¤Æ¤¤¿´ñÌ¯¤ÊÀ¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤Î³¬Äô¤ò¤¹¤Ã¤È¤Ð¤·¤Æ¡¢»öÂÖ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê±§Ãèµ¬ÌÏ¤Ø¤È·«¤ê¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£´Ú¾¾¤ÎµÞ½Ô¤ÊÊª¸ì¿Ê¹Ô¤Ï¡¢¹ëÏÓ¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£¤á¤¯¤ë¤á¤¯¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤¬¹Ô¤¤Ä¤¯Àè¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥°¥Î¡¼¥·¥¹¿ÀÏÃ¡Ê¶¸¤Ã¤¿¿À¤¬±§Ãè¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡Ë¤ÎÊÑÁÕ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ØÌµ¸ÂÉÂ±¡¡Ù¤Ï»°Éôºî¤ÎÂè°ìÉô¤Ç¡¢¤Î¤³¤ëÆóºî¤âË®Ìõ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÂ³¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¡ÊËÒâÃ»Ê¡Ë