¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤é¤Î¼ì·®ÃÆ¤Ç¡ÈÌäÂêÈ¯¸À¡É¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀï»Î¤¬Êü¤Ã¤¿ÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤¬ÇÈÌæ¡ÖËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇF¥ï¡¼¥É¤ò¡×
¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤«¤é¤Î°ìÈ¯¤Ç´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿K¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡£(C)Getty Images
¡¡¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢´¶¾ð¤¬¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ»þ´Ö10·î11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¤Ç¡¢2-0¤ÈÀ©¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤¼¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©°Õ³°¤ÊÂçÊªÇÐÍ¥¤Î¥Ï¥°¤ËÂçÃ«¤â¶Ã¤¯¥·¡¼¥ó
¡¡ÉúÊ¼¤¬¼ì·®¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£K¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï2²ó¤ËÁê¼êÀèÈ¯¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬½éµå¤ËÅê¤¸¤¿152¥¥í¤Î4¥·¡¼¥à¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤½¤ì¤ÈÊ¬¤«¤ëÂÇµå¤Ïº¸ÍãÀÊ¤ÎÃæÃÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¹¥Åê¼ê¤«¤éÊü¤Ã¤¿°ìÂÇ¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤æ¤¨¤Ë»î¹ç¸å¤ËÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØFOX Sports¡Ù¤Î¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿K¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¥±¥ó¡¦¥í¡¼¥¼¥ó¥¿¡¼¥ë»á¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿ÑëÆá¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤Èµ¤¤Ë¤·¤Í¤§¡ª¡×¤ÈÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤È¤µ¤ì¤ëF¥ï¡¼¥É¤òÍÑ¤¤¤Æ¶«¤ó¤À¤Î¤À¡£
¡¡ÍâÆü¤ËMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ØMLB.com¡Ù¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤ò½ª¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç¿¼¤¯¸å²ù¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢À¸ÊüÁ÷¤Ç»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÔ¾Ê¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Î»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¤À¸ÊüÁ÷¤ÇF¥ï¡¼¥É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎÀÜÀï¤ò½ª¤¨¡¢ËÜ¿Í¤¬¥¨¥¥µ¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¼þ°Ï¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤Ë·ç¤±¤¿¸ÀÆ°¤Ï¡¢ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ»æ¡ØBoston Globe¡Ù¤Î¥À¥ó¡¦¥·¥ç¡¼¥Í¥·¡¼µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ÇF¥ï¡¼¥É¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¡£¤Ê¤ó¤ÆÃË¤À¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÊüÁ÷¶É¡ØNBC Los Angeles¡Ù¤Ï¡¢MLB¤Ï¡ÖÌîµå¤ÎÍø±×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡×¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤ËÈ³¶â¤ò²Ê¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¡£³Î¿®ÈÈÅª¤ËF¥ï¡¼¥É¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿K¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öµå³¦Á´ÂÎ¤Ë¶Á¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²ÈÂ²¸þ¤±¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÀïÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¾ð¾õ¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢33ºÐ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï»Î¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ï¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]