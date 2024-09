ソニーが「PlayStation 5 Pro(PS5 Pro)」を2024年9月11日(水)に発表しました。PS5 ProはPlayStation 5(PS5)と比べてゲームレンダリング速度が45%向上しているほか、AIを用いた超解像機能も搭載しています。PlayStation®5 Proを発表! PlayStation®史上最高の映像美の実現へ - PlayStation.Blog 日本語

https://blog.ja.playstation.com/2024/09/11/20240911-ps5pro/PS5 Proの見た目はこんな感じ。全高は初期型PS5と同一で、幅は現行版PS5と同一とのこと。なお、縦置きスタンドは別売りです。PS5 Proには光学ドライブが内蔵されていませんが、別売りのUltra HD Blu-rayディスクドライブの取り付けに対応しています。PS5 Proは現行版PS5と比べてGPUのコンピュートユニット数が67%増加、GPUメモリが28%高速化しています。これにより、ゲームの描画速度が45%向上しているとのこと。さらに、現行版PS5の2〜3倍の速度でレイトレーシング処理が可能になったほか、AIを用いた解像感向上機能「PlayStation スペクトルスーパーレゾリューション(PSSR)」も搭載されています。可変リフレッシュレート(VRR)にも対応しており、最大8Kでのゲームプレイも可能です。PS5 Proでは、これまで通りPlayStation 4(PS4)向けのゲームをプレイすることも可能。PS5 Proのゲームブースト機能を使うことで、対応するPS5向けゲームやPS4向けゲームのパフォーマンスを向上させられます。さらに、PS4向けゲームの映像品質を向上させる設定も搭載されています。すでに複数のゲーム開発企業がPS5 Pro向けのアップデートを開発中で、「Alan Wake 2」「アサシン クリード シャドウズ」「Demon’s Souls」「ドラゴンズドグマ2」「FINAL FANTASY VII REBIRTH」「グランツーリスモ7」「ホグワーツ・レガシー」「Horizon Forbidden West」「Marvel’s Spider-Man 2」「ラチェット&クランク パラレル・トラブル」「ザ クルー:モーターフェス」「THE FIRST DESCENDANT」「The Last of Us Part II Remastered」といった大作ゲームのアップデートが決定しています。また、PS5 Proに最適化されたゲームには「PS5 Pro Enhanced」という表記が追加されるそうです。なお、PS5 Proの希望小売価格は11万9980円です。発売日は2024年11月7日(木)で、予約開始日時は2024年9月30日(月)10時です。