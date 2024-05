サンリオとグローバルボーイズグループ“JO1“が共同開発したキャラクター「JOCHUM(ジェオチャム)」

「JOCHUM(ジェオチャム)」のテレビアニメが、2024年夏よりフジテレビ系『めざましどようび』の番組内にて放送されることが決定しました☆

フジテレビ系『めざましどようび』テレビアニメ「JOCHUM」

放送開始日:2024年夏

原作:サンリオ

シリーズ構成・脚本:加藤陽一

監督:作田ハズム

制作:ファンワークス

製作:サンリオ・LAPONEエンタテインメント

番組タイトル:『めざましどようび』

放送日時:フジテレビ系 毎週(土)あさ6時〜8時30分 ※アニメ「JOCHUM」は今夏〜放送予定

“JO1″とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM(ジェオチャム)」が、2024年夏よりフジテレビ系『めざましどようび』のテレビアニメとして放送決定!

番組内にて放送されるテレビアニメのティザー映像と、11キャラクターを担当する声優陣が公開されました。

ティザー映像では初めて、 “話す”「JOCHUM」の11キャラクターが登場。

11キャラクターの紹介を軸に、それぞれの個性や関係性が垣間見えるシーンが収録されています。

夏から始まる本編は1分間のショートアニメで、開始から数話は各11キャラクターの紹介を予定。

これまで語られたことのない各キャラクターの過去や、今までとは違ったキャラクター同士の関係性などがテーマのストーリーもあり、 JO1やJOCHUMを初めて知る人や、 1話を見逃した人も楽しめる内容になっています☆

ティザー映像のストーリー

テイザー映像には、ヒーローを目指す「まめちぃ」が決めポーズから空を飛ぶ姿や、

世界中のスシを食べつくすことを夢見る「ちまた」が「マジッスシ」と言いながら寿司を頬張り、その隣で世界中のみんなを幸せにすることを夢見る「もこ」が「まだいけるもこね」とモニターを連打して注文をする様子などを収録。

各キャラクターの夢や個性、関係性が垣間見えるティザー映像となっています。

各キャラクターを担当する声優陣

キャラクター・キャスト:

・ピーハイ:のぐちゆり

・レイン:竹田海渡

・マイクン:草野太一

・ちまた:吉村那奈美

・ヤヌカミ:宇野翔真

・まめちぃ:川口桜

・ぽぽ:石橋桃

・チュララ:杉山優斗

・もこ:山崎真花

・RURU:天希かのん

・Bira:三野雄大

声優陣は、「夢を追いかける」という「JOCHUM」のキャラクターコンセプトに沿って、若手声優を中心に起用されています。

JO1とは

©LAPONE Entertainment

サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」で、番組視聴者である”国民プロデューサー”の投票により選ばれた11人組グローバルボーイズグループ”JO1”。

2020年3月4日に発売したデビューシングル『PROTOSTAR』以降、これまでに発売した7作のシングル全てが主要音楽チャートで1位を獲得しました。

Spotifyでは2023年最もSNSシェアされたアーティストとして2年連続1位を獲得。

エンターテイメントから世界に誇る日本の魅力を国内外に届ける大型プロジェクト『HOT JAPAN with JO1』を各地で活動を広げるほか、2023年8月から約4ヵ月にわたって開催した全国ツアーでは、延べ20万人を動員。

4都市をめぐったアジアツアーや、自身初のドーム公演2daysも大盛況のうちに完走しました。

年末にはTBS 「輝く!日本レコード大賞」で「Trigger」が優秀作品賞を受賞。

「NHK紅白歌合戦」に2年連続で出場し、トップバッターを務めました。

また2024年5月29日には8枚目のシングル『HITCHHIKER』をリリースし、デビューから常に加速する勢いで、日本国内外で非常に高い注目を集めています。

JOCHUMとは

2022年に⼈気グローバルボーイズグループJO1とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM」

”ここで暮らした人は夢が叶う”…そんなおうちに住んでいる11にんの仲間たち。

「まめちぃ」はヒーローに。

「ぽぽ」は楽な人生を。

「ヤヌカミ」は立派な守り神。

「ピーハイ」はパイロットに。

「RURU」はみんなの癒しの王様。

「レイン」は世界中の人を驚かすこと。

「Bira」は世界的なアーティストになること。

「マイクン」は歌でみんなを明るくすること。

「チュララ」は宇宙侵略。

「ちまた」は世界中のスシを食べつくすこと。

「もこ」は世界中のみんなを幸せにすること。

それぞれの夢に向かって日々奮闘中です!

「JOCHUM」新シリーズ「ジェオチャム フルーツデザインシリーズ」

発売予定:2024年6月6日(木)

グッズ名・価格:

・マスコットホルダー(全11種)各2,596円

・クリアフラットポーチ2個セット 1,650円

・トートバッグ 2,970円

・ステッカーセット 550円

・シークレット硬貨カードケース&カード(全11種)660円

・前髪クリップ(全11種)各660円

・【オンライン限定】トレーディングカード用ホルダー(全11種)1,100円

「JOCHUM」の新シリーズ「ジェオチャム フルーツデザインシリーズ」を発売。

フルーツとキャラクターを組み合わせた涼しげで爽やかなデザインが使用されています。

全11キャラクターのマスコットホルダーをはじめ、

ポーチやトートバッグ、ステッカーセットや

お顔をデザインした前髪クリップなど、ファン待望のグッズが展開されます。

さらに人気のシークレット硬質カードケースにカードをセットしたグッズもラインナップ。

この夏に使いたくなるアイテムが盛りだくさんです☆

大丸梅田店では特別なJOCHUM装飾とフォトスポットが登場

実施期間:2024年6月6日(木)〜7月2日(火)

営業時間:10:00〜20:00

実施場所:大丸 梅田店5F サンリオ前イベントスペース(大阪府大阪市北区梅田3-1-1)

大丸梅田店5階にあるサンリオショップにて「ジェオチャムフルーツデザインシリーズ」の発売を記念したイベントを実施。

特別な「JOCHUM」装飾とフォトスポットが登場します。

JO1とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM」のテレビアニメ。

フジテレビ系『めざましどようび』にて2024年夏より放送が開始される、テレビアニメ「JOCHUM」の紹介でした☆

織姫と彦星衣装のキキ&ララたちが活躍する七夕イベント!サンリオピューロランド「Mignon fuwafuwa matsuri」 織姫と彦星衣装のキキ&ララたちが活躍する七夕イベント!サンリオピューロランド「Mignon fuwafuwa matsuri」 続きを見る

サンリオピューロランド・ハーモニーランドで開催!「ハローキティ」50周年記念イベント まとめ サンリオピューロランド・ハーモニーランドで開催!「ハローキティ」50周年記念イベント まとめ 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ティザー映像と声優陣を公開!フジテレビ系『めざましどようび』テレビアニメ「JOCHUM」 appeared first on Dtimes.