30Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Æ¥Á¡Ö¤ï¤µ¥Óー¥Õ¡×¤Î¡È¿Ê²½Ver.¡É¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª ¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¿©³Úweb
¡¡Ä¹Ç¯¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¤ï¤µ¤Ó¤ÎÌ£¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤ï¤µ¥Óー¥Õ¡×¡£¸½ºß¡¢¿Ê²½·Ï¤È¾Î¤¹¤ë¡Ö¿Ê²½·Ï¤ï¤µ¥Óー¥Õver.2.0¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤µ¥Óー¥Õ¡×¤Ï1987Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢30Ç¯°Ê¾å¤âÂ³¤¯¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¡£¥Ä¥ó¤È¤¯¤ë¤ï¤µ¤Ó¤Î¿É¤µ¤È¥Óー¥Õ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ï¥Þ¥Ë¥¢¤âÂ¿¤¯¡¢Ãø¼Ô¤â½µ¤Ë°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÃæÆÇÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Ê²½·Ï¤Ç¤Ï¡¢¥¯ー¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Î¹õ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Èµí¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ï¤µ¤®¤å～¡×¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Á°¤è¤ê¾®¤Ö¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¿Ê²½·Ï¤ï¤µ¥Óー¥Õver.2.0¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î¡Ö¤ï¤µ¥Óー¥Õ¡×¤È¡ÖÌÀÂÀ¥Þ¥è¥Óー¥Õ¡×¤Î3¼ïÎà¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤·Á¡õÄø¤è¤¤¤ï¤µ¤Ó¤Î»É·ã¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤»Ý¤µ¤Ë¿Ê²½¡ª
¡Ö¿Ê²½·Ï¤ï¤µ¥Óー¥Õver.2.0¡×160±ß¡¢¡Ö¤ï¤µ¥Óー¥Õ¡×96±ß¡Ê¥é¥¤¥Õ²Á³Ê¡Ë¡¢¡ÖÌÀÂÀ¥Þ¥è¥Óー¥Õ¡×96±ß¡Ê¥é¥¤¥Õ²Á³Ê¡Ë
¡¡¿Ê²½·Ï¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤È¤Ï·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤µ¤Ó¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢·»ÄïÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌÀÂÀ¥Þ¥è¥Óー¥Õ¡×¤â2013Ç¯¤ËÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÃíÌÜ¤Î¡Ö¿Ê²½·Ï¤ï¤µ¥Óー¥Õver.2.0¡×¤«¤é¡£¸²Ãø¤Ë¤ï¤«¤ë¿Ê²½¤Ï¡¢ºÙÄ¹¤¯¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤Ä¤Þ¤ß¤ä¤¹¤¤Ã»ºý·Á¾õ¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤è¤ê¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ï¤µ¤Ó¤Î¥Ä¥ó¤È¤·¤¿¿É¤µ¤ÏÁ°¤è¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Ì£¤ï¤¤¤ÎÇÛ¹ç¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¥³¥¯¡õ¥¥ì¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿»Ý¤µ¤È¸åÌ£¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¤«¤é¡£»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö°ÂÆÞÌî»º¤ï¤µ¤Ó¡×¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤µ¥Óー¥Õ¡×¤ò½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¿Í¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¿É¤µ¤ËÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¿Íµ¤¤Î¡Ö¤ï¤µ¥Óー¥Õ¡×¤È¡ÖÌÀÂÀ¥Þ¥è¥Óー¥Õ¡×¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿
º¸¤¬¡Ö¤ï¤µ¥Óー¥Õ¡×¡¢±¦¤¬¡ÖÌÀÂÀ¥Þ¥è¥Óー¥Õ¡×
¡Ö¤ï¤µ¥Óー¥Õ¡×¤È¡ÖÌÀÂÀ¥Þ¥è¥Óー¥Õ¡×¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ÂÄê¤Î¥Ä¥ó¤È¤·¤¿»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¤ï¤µ¥Óー¥Õ¡×¤Ï¡¢¤ï¤µ¤Ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤»Ý¤µ¡£¡ÖÌÀÂÀ¥Þ¥è¥Óー¥Õ¡×¤Ï¡¢ÌÀÂÀ»Ò¤È¥Þ¥è¥Íー¥º¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥Ñ¥¦¥Àー¤¬°ìËç°ìËç¤Ë¤Þ¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Óー¥ÕÌ£¤Î¥Ý¥Æ¥Á¤È¸ò¸ß¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤âÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ª¼ò¤Î¥¢¥Æ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¡¡¥Ô¥ê¥Ã¤È¿É¤¤¤ï¤µ¤Ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ï¤ª¼ò¤Î¥¢¥Æ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¥Óー¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Î¤É¤´¤·ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー¤È¤â¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥¯¤È¥¥ì¤¬¤¢¤ë¡Ö¿Ê²½·Ï¤ï¤µ¥Óー¥Õver.2.0¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¤ª¤¦¤Á°û¤ß¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£