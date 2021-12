ガンバ大阪は4日、2022シーズンに着用する『umbro(アンブロ)』が製作する新ユニフォームを発表した。umbroはG大阪のオフィシャルパートナーとなって20期目を迎える。

G大阪はクラブ創立30周年を機に、クラブエンブレムを変更。新エンブレムが入る最初のユニフォームとなり、胸部中央に配置される。また、新しく掲げたテーマ“BE THE HEAT, BE THE HEART”をベースにシンプルながら燃え上がる情熱を表現している。1stユニフォームはチームカラーの青と黒を、2ndユニフォームは白をベースに、太めのストライプのシンプルなものになっている。