ドジャースは日本時間3日、2度のサイ・ヤング賞を受賞した(24、25年) タリク・スクーバル投手を獲得したことを発表しました。タイガースからスクーバル投手、ドジャースから3選手の交換が行われました。ドジャースの公式Xはスクーバル投手がドジャースの施設への訪問を投稿。早速自身のロッカールームに荷物を置き、施設を見学。時折出会う大谷翔平選手やキケ・ヘルナンデス選手など新しい仲間とも笑顔でハグを交わします。今後、