今年１月、兵庫県姫路市のマンションで33歳の住人男性が刺殺された事件は、すでに解体業の49歳の男が逮捕・起訴されていますが、兵庫県警は、この男と共犯関係にあったとみて、20日までに43歳の男と44歳の男を逮捕しました。 【写真を見る】【速報】姫路市の殺人事件新たに建設業の男2人を殺人容疑で逮捕かつて被害男性を雇っていた43歳男が事件を主導か 殺人容疑で逮捕されたのは、姫路市飾磨区の建設業・田中康伸容疑者（4