19日正午ごろ、静岡県御殿場市のサッカー場で倒木が発生し、試合を観戦していた保護者ら8人がケガをしました。警察と消防によりますと、19日正午ごろ、静岡県御殿場市のSKピッチ時之栖グラウンドで、「倒木があり、負傷者がたくさんいる」と通報が相次ぎました。グラウンドでサッカー少年団の試合が行われている最中に、周りにあったおよそ20メートルのクヌギの木が複数本、根元から倒れたということです。居合わせた人「給水タイ