「菊池監督プラン」は立ち消えに“ゾンビたばこ”騒動で激震が走った広島の新井貴浩監督（49）が、リーグ５位に沈んだままのチーム再建に苦しんでいる。新井監督の就任１年目はリーグ２位ながら、そこから４位、５位と少しずつ後退している広島だが……。「今シーズンは2018年以来のV奪還に燃えていましたが、同時にやってきたのが世代交代の波です。球団首脳は開幕直前に若手育成を最優先にするよう首脳陣に指示。ルーキーの平川