「ゾンビたばこ」で激震の広島が「次期監督探し」を本格化…筆頭候補は「金本知憲氏＆野村謙二郎氏」

「菊池監督プラン」は立ち消えに

“ゾンビたばこ”騒動で激震が走った広島の新井貴浩監督（49）が、リーグ５位に沈んだままのチーム再建に苦しんでいる。新井監督の就任１年目はリーグ２位ながら、そこから４位、５位と少しずつ後退している広島だが……。

「今シーズンは2018年以来のV奪還に燃えていましたが、同時にやってきたのが世代交代の波です。球団首脳は開幕直前に若手育成を最優先にするよう首脳陣に指示。ルーキーの平川蓮（22）と勝田成（23）、プロ２年目の佐々木泰（23）などが開幕から積極的にスタメン起用されましたが、平川のケガなどもあり、期待されていたような大きな活躍はできていません」（球団OB）

グラウンド外では、今年１月に羽月隆太郎元選手（26）が指定薬物エトミデートを使用したとして医薬品医療機器法違反罪で拘禁刑１年、執行猶予３年の有罪判決を受けた。

「羽月氏は自身を含めて６人がゾンビたばこに関与していると発言。球団は再調査するとしていますが、結果は非公開にする見通しです。羽月に戦力として期待していた新井監督も責任を重く感じている。実は昨オフも成績の責任を取り周囲には辞意を漏らしていたが、球団首脳から『まだ辞めるな』と説得されて続投した経緯がある。このままの低空飛行なら今度こそユニフォームを脱ぐ決断を下すでしょう」（同前）

球団が急務として進めているのが、次期監督人事だ。実は以前から、ある大物現役野手の名前が浮上していた。

「ベテランの菊池涼介内野手（36）です。プロ15年目の今季もスタメンで変わらず活躍していますが、球団は後釜の勝田を育成したい構え。一方で松田元オーナー（75）からは可愛がられており、将来の幹部候補生です。

余力を残したままユニフォームを脱ぎ、即１軍監督になった巨人・高橋由伸元監督（51）のように今シーズン限りで電撃引退して、即１軍指揮官へ就任するプランが水面下で検討されていました。ところが、この“波乱”の状況下でバトンを渡すのはさすがに酷だと判断したのか、来季就任の可能性は限りなくゼロになったといいます」（球界関係者）

代わって浮上しているのが、2010年から14年まで５年間指揮した野村謙二郎氏（59）と、球団OBの金本知憲氏（58）だという。

「野村氏は前回の監督期間中に菊池、丸佳浩（37）、鈴木誠也（31）などを育てて2016年からのリーグ３連覇の基礎を作ったと評価されています。金本氏は2016年から３年間、阪神の１軍監督を務め、それまでFAや外国人選手に頼っていた球団を若手育成路線へと転換。大山悠輔（31）を４番に育て上げましたが、最終年に最下位の責任を取らされて事実上の解任となりました。

ユニフォームを脱いだ後、阪神とは距離を置いていますが、一方で広島の松田オーナーとの関係は良好で、昨オフもOB戦に出場しています。阪神ほどの待遇を得られるかは不明ですが、一時期と比較して仕事にも復帰し始めている。弟分の新井監督からチームを引き継ぐなら本人も手腕を発揮しやすいでしょう」（同前）

広島が激動のオフを迎えるのは間違いなさそうだ。