北中米ワールドカップを沸かせた一大パフォーマンスが、圧巻のフィナーレを迎えた。現地７月13日、28年ぶりに出場したワールドカップで初のベスト８進出を果たしたノルウェー代表の一団が凱旋帰国。選手やスタッフらはその足でオスロ市内の凱旋パレードに向かい、ノルウェー王宮ではハラルド５世にも謁見。大忙しながらも、心癒される一日を過ごした。そして王宮広場には見渡す限りのひと、ひと、ひと。実に９万の大観衆が押