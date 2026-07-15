ノルウェー王宮広場で繰り広げられた“９万人のバイキング・ロー”に世界が感動！「なんて美しい光景だ」「ずっと観ていたい」【W杯】
北中米ワールドカップを沸かせた一大パフォーマンスが、圧巻のフィナーレを迎えた。
現地７月13日、28年ぶりに出場したワールドカップで初のベスト８進出を果たしたノルウェー代表の一団が凱旋帰国。選手やスタッフらはその足でオスロ市内の凱旋パレードに向かい、ノルウェー王宮ではハラルド５世にも謁見。大忙しながらも、心癒される一日を過ごした。
そして王宮広場には見渡す限りのひと、ひと、ひと。実に９万の大観衆が押しかけ、およそ１か月に渡って国民を熱狂させた代表戦士たちの労をねぎらった。ここで期待通りの余興がはじまる。なんとホーコン皇太子がスティックを手にし、その太鼓の音頭でお馴染みの「バイキング・ロー」を実現させたのだ。
真っ赤なノルウェーサポーターたちが、座って船を漕ぐジェスチャーとともに「ロー」と叫ぶ光景は今大会のハイライトのひとつとなったが、最後の最後で９万人による大合唱がノルウェー王宮に鳴り響いた。
一連の様子を伝える動画を地元メディアが紹介すると、SNSやネット上では世界中のファンから書き込みが殺到。「なんて美しい光景だ」「ずっと観ていたい」「羨ましい一体感」「素晴らしい国民性だね」「また４年後にもローが観たい」「もっと上に行けたチームだと思う」「皇太子がドラマーってすごいな」などなど、活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ノルウェー王宮広場にこだました９万人の“バイキング・ロー”をチェック！
現地７月13日、28年ぶりに出場したワールドカップで初のベスト８進出を果たしたノルウェー代表の一団が凱旋帰国。選手やスタッフらはその足でオスロ市内の凱旋パレードに向かい、ノルウェー王宮ではハラルド５世にも謁見。大忙しながらも、心癒される一日を過ごした。
そして王宮広場には見渡す限りのひと、ひと、ひと。実に９万の大観衆が押しかけ、およそ１か月に渡って国民を熱狂させた代表戦士たちの労をねぎらった。ここで期待通りの余興がはじまる。なんとホーコン皇太子がスティックを手にし、その太鼓の音頭でお馴染みの「バイキング・ロー」を実現させたのだ。
真っ赤なノルウェーサポーターたちが、座って船を漕ぐジェスチャーとともに「ロー」と叫ぶ光景は今大会のハイライトのひとつとなったが、最後の最後で９万人による大合唱がノルウェー王宮に鳴り響いた。
一連の様子を伝える動画を地元メディアが紹介すると、SNSやネット上では世界中のファンから書き込みが殺到。「なんて美しい光景だ」「ずっと観ていたい」「羨ましい一体感」「素晴らしい国民性だね」「また４年後にもローが観たい」「もっと上に行けたチームだと思う」「皇太子がドラマーってすごいな」などなど、活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ノルウェー王宮広場にこだました９万人の“バイキング・ロー”をチェック！