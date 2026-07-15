◆サッカー北中米Ｗ杯▽準決勝フランス０―２スペイン（１４日、ダラス競技場）スペイン代表（ＦＩＦＡランキング２位）が準決勝でフランス代表（同３位）を下し、優勝した２０１０年大会以来、４大会ぶりに決勝進出を決めた。ＦＩＦＡランク２、３位による今大会最大のビッグマッチ。先制したのはスペインだった。前半２２分、１９歳ＦＷヤマルがエリア内で相手に倒されて獲得したＰＫをＦＷオヤルサバルが豪快にゴール右へ