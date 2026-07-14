明石家さんまが新幹線内で“お姉さん”に「ちょっとー！」 見取り図・盛山が神対応を明かす
カンテレ・フジテレビ系で17日に放送される『さんまのまんま 真夏のおしゃべり祭り』の事前動画が、カンテレ笑タイムの公式YouTubeチャンネルで公開され、明石家さんまのすごさが語られた。
【動画】明石家さんまのすごいエピソード…見取り図＆今井らいぱちが明かす
今回、見取り図（盛山晋太郎、リリー）と、大阪時代から交流の深い『R-1グランプリ2026』王者・今井らいぱち（初登場）が『さんまのまんま』に登場する。
見取り図・盛山は「新大阪でさんま師匠にお会いして、（新幹線の）車両も一緒だったんですよ」と思い出を明かし、座席が2列違いになったと説明。すると、さんまはワゴン販売の“お姉さん”を呼び止め「ちょっとー！あの髪長いでっかいの、あれな、うちの後輩やからコーヒーあげたって！」と注文。
それにとどまらず、10分後には「ちょっとー！お菓子あげたって！」、さらに「お前、飲むんか酒？チューハイあげたって！」と続々。盛山は「品川駅に着いたときベロベロで降りた」と感謝を伝えた。
【動画】明石家さんまのすごいエピソード…見取り図＆今井らいぱちが明かす
今回、見取り図（盛山晋太郎、リリー）と、大阪時代から交流の深い『R-1グランプリ2026』王者・今井らいぱち（初登場）が『さんまのまんま』に登場する。
見取り図・盛山は「新大阪でさんま師匠にお会いして、（新幹線の）車両も一緒だったんですよ」と思い出を明かし、座席が2列違いになったと説明。すると、さんまはワゴン販売の“お姉さん”を呼び止め「ちょっとー！あの髪長いでっかいの、あれな、うちの後輩やからコーヒーあげたって！」と注文。
それにとどまらず、10分後には「ちょっとー！お菓子あげたって！」、さらに「お前、飲むんか酒？チューハイあげたって！」と続々。盛山は「品川駅に着いたときベロベロで降りた」と感謝を伝えた。