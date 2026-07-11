強い台風9号は今日11日(土)の朝にかけて先島諸島に最接近。台風が離れたあとも暴風高波高潮の影響が続くため、少なくとも今日いっぱいは厳重警戒。宮古島地方と八重山地方では、夕方まで線状降水帯が発生する可能性があり、大雨災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。台風9号は朝に先島諸島に最接近大型で強い台風9号は午前6時現在、石垣島の東南東約70キロを北西に20キロの速度で進んでいるとみられます。朝にかけて先島