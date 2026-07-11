強い台風9号は今日11日(土)の朝にかけて先島諸島に最接近。台風が離れたあとも暴風高波高潮の影響が続くため、少なくとも今日いっぱいは厳重警戒。宮古島地方と八重山地方では、夕方まで線状降水帯が発生する可能性があり、大雨災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。

台風9号は朝に先島諸島に最接近

大型で強い台風9号は午前6時現在、石垣島の東南東約70キロを北西に20キロの速度で進んでいるとみられます。朝にかけて先島諸島(石垣島・宮古島等)に最接近し、その後は東シナ海を北上する見込みです。





少なくとも今日11日(土)いっぱいは暴風・高波・高潮に厳重に警戒してください。また、宮古島地方と八重山地方では、夕方まで線状降水帯が発生する可能性があるため、大雨災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあります。大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水・氾濫にも警戒してください。

最大瞬間風速40メートルの暴風を観測

昨日10日(金)から石垣島などでは台風の暴風域に入っていて、最大瞬間風速が沖縄県宮古島では40.0メートル、南城市では35.2メートルを観測しています。



また、台風本体や台風周辺の活発な雨雲が先島諸島や沖縄本島地方にかかり続けています。大気の状態も非常に不安定で、竜巻などの激しい突風が吹く恐れもあります。台風が接近している影響で気圧が下がり、高潮の危険度も高まっています。「レベル4高潮危険警報」が沖縄県南城市、宮古島市、石垣市、多良間村、竹富町(11日午前5時30分現在)に発表されています。



【予想される風・波・雨・潮位】

11日に予想される風向・最大風速(最大瞬間風速)

沖縄本島地方 南東の風 25メートル (35メートル)

大東島地方 南東の風 17メートル (30メートル)

宮古島地方 東のち南東の風 40メートル (60メートル)

八重山地方 北のち南西の風 40メートル (60メートル)



11日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 12メートル うねりを伴う

大東島地方 8メートル うねりを伴う

宮古島地方 13メートル うねりを伴う

八重山地方 13メートル うねりを伴う



12日6時までに予想される24時間降水量は多い所で

沖縄本島地方 120ミリ

宮古島地方 250ミリ

八重山地方 250ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。



11日に予想される最高潮位

沖縄本島地方 標高 2.4メートル

宮古島地方 標高 2.5メートル

八重山地方 標高 2.2メートル

線状降水帯の発生の可能性も

宮古島地方と八重山地方では、夕方まで線状降水帯が発生する可能性があります。同じような所で非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続く恐れがあり、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。



線状降水帯とは、発達した雨雲が線状にどんどん発生して、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過・停滞することで作り出される、強い雨のエリアのことです。同じような場所で顕著な大雨が続くことから、甚大な災害が発生する恐れがあります。



線状降水帯が発生するしくみ(メカニズム)の代表的なものに「バックビルディング現象」があります。これは、風上で次々と発生した雨雲が、発達しながら風に乗って同じような場所に流れ込み、線状の強雨域が形成されるものです。

※発生メカニズムに未解明な点も多く、全ての線状降水帯が同じようなメカニズムになるとは限りません。