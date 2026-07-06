松屋は、あす7日午前10時から「生姜焼き定食」をレギュラーメニューとして販売する。多くの利用者から寄せられた要望に応え、人気メニューが定番商品として復活する。【写真】松屋「生姜焼き定食」が復活！「生姜焼き定食」は、きめ細かく柔らかな肉質と脂の甘みが特徴の豚ロースを使用。鉄板で一気に焼き上げることで香ばしさを閉じ込め、生姜の風味を効かせた特製ダレを合わせた、ご飯が進む一品に仕上げた。長年親しまれ