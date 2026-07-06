サッカーワールドカップでFIFA（＝国際サッカー連盟）がアメリカ代表選手の出場停止処分を猶予したことについて、アメリカメディアは5日、トランプ大統領が見直しを依頼したと伝えました。FIFAは5日、アメリカ代表のフォワード・バログン選手の出場停止処分を1年間猶予すると発表しました。6日に行われる決勝トーナメント2回戦のベルギー戦に出場可能となります。バログン選手は1日に行われた決勝トーナメント1回戦のボスニア・ヘ