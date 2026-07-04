4日朝、長野市の山林で、クマを捕獲しようと猟友会のメンバーが猟銃を発砲したところ、近くにいた別のメンバーの左肩に弾があたり、けがをしました。長野市などによりますと、4日午前６時すぎ、長野市小鍋の山林で、わなの見回りをしていた猟友会のメンバーが、イノシシやシカ用のわなにかかったクマを発見しました。 このため、猟友会が捕獲をしようとメンバー４人で現場に向かい、このうち55歳の男