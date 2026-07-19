19日未明、名古屋市中区のマンションから男性が転落し歩道にいた23歳の女性を巻き込む事故がありました。女性はその後、死亡しました。警察と消防によりますと、19日午前1時ごろ、名古屋市中区栄で、「女性の上に男性が落ちてきた」などと通行人から119番通報がありました。12階建てのマンションから男性が転落し、歩道を歩いていた女性を巻き込んだということです。女性は近くに住む飲食店店員の稲葉朋来さん（23）で、病院に運ば