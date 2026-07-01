富士山が山開きを迎えました。今年は13年ぶりに、山梨と静岡そろっての山開きです。富士山の山梨側・吉田ルートの5合目では、きょう午前3時に門が開き、山開きとなりました。今年は5合目での通行料4000円の支払いにキャッシュレス決済が導入され、この場で支払った人や事前予約で決済した人たちが次々と山頂を目指していました。そして午前4時半ごろ。6合目では、雲の切れ間からご来光を望むことができました。富士山の夏山シーズ