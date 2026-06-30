「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」３０日午後１時現在でキオクシアホールディングスが「買い予想数上昇」１位となっている。 キオクシアは、前場は強弱観対立のなか株価の方向感が定まらずプラス圏とマイナス圏の往来だったが、後場に入って買いに厚みが加わってきた。一時６２００円あまりの上昇で９万４０００円台まで上値を伸ばした。韓国株市場が半導体関連株を中心に強い動きをみせて