「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」３０日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



キオクシアは、前場は強弱観対立のなか株価の方向感が定まらずプラス圏とマイナス圏の往来だったが、後場に入って買いに厚みが加わってきた。一時６２００円あまりの上昇で９万４０００円台まで上値を伸ばした。韓国株市場が半導体関連株を中心に強い動きをみせており、同社株にもリスクオンの流れが波及している。ＧＰＩＦなどの機関投資家のリバランス売りが一巡したことで上値が軽くなったという見方も。前日にサポートラインとなっていた２５日移動平均線に接触、大口の個人投資家には押し目買い好機という判断が働いている。目先的には９万４０００円近辺に位置する５日移動平均線をブレイクできるかどうかがポイントに。



出所：MINKABU PRESS