とちぎテレビ 今年３月に都市型スポーツの拠点としてオープンした「アークタウン宇都宮」で、初めて、３人制バスケットボール３×３のプロの公式戦が行われました。 都市型スポーツの拠点として屋内型の競技施設も備えるアークタウン宇都宮では、これまで、スケートボードなどの大会が開催されてきましたが、プロの３×３の公式戦が行われるのは今回が初めてです。 Ｕ