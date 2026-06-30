３０日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落。外為市場でドル高・円安が進んでいることを受け、輸入物価の上振れを通じたインフレ圧力の高まりを意識した売りが優勢だった。 ドル高・円安の進行は年内の米利上げ観測に加え、米国とイランの攻撃応酬で和平協議が進んでいないことがあるもよう。イラン外務省のバガイ報道官は２９日、向こう数日間にイランと米国の協議が予定されている事実はないと述べている。また、共同