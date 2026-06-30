３０日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落。外為市場でドル高・円安が進んでいることを受け、輸入物価の上振れを通じたインフレ圧力の高まりを意識した売りが優勢だった。



ドル高・円安の進行は年内の米利上げ観測に加え、米国とイランの攻撃応酬で和平協議が進んでいないことがあるもよう。イラン外務省のバガイ報道官は２９日、向こう数日間にイランと米国の協議が予定されている事実はないと述べている。また、共同通信が「政府が７月に策定する経済財政運営の指針『骨太方針』に、経済成長の実現に向け『適切な金融政策運営が行われることも非常に重要だ』と明記する方針を固めたことが２７日分かった」と報じたことも尾を引いている様子。日銀のインフレ対応が後手に回る「ビハインド・ザ・カーブ」が警戒されるなか、債券先物は午前１０時４０分すぎに一時１２７円８１銭まで軟化した。なお、きょうは２年債入札が実施される。



午前１１時の先物９月限の終値は、前日比２１銭安の１２７円８３銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日に比べて０．０３０％高い２．６６５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS