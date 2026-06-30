厚生労働省が30日発表した5月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月を0.01ポイント下回る1.17倍で、2カ月ぶりに低下した。総務省が同日発表した完全失業率（同）は、前月から横ばいの2.5％だった。有効求人倍率は、ハローワークの求職者1人当たり何件の求人があるかを示す。5月の有効求人数は前月比0.3％増、有効求職者数は0.7％増だった。景気の先行指標となる新規求人数は前月比2.0％減だった。厚労省によると、中東情勢な