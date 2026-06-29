記事のポイントニューヨークでフローズンヨーグルトが再ブームとなり、長蛇の列を生む人気コンテンツとしてZ世代を中心に支持を集めている。コレスやキールズなどのビューティーブランドは、ゴーグリークとのコラボを通じて、商品訴求ではなく「食べられる体験」を提供し来店促進を図っている。フローズンヨーグルトはウェルネスとぜいたく感を両立できるためブランドとの相性がよい一方、話題性頼みの施策はマーケティング疲れを